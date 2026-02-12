Марлен Маматалиев: Не будет деления по регионам или на своих и чужих

Новый спикер Жогорку Кенеша Марлен Маматалиев заявил, что готов направить весь свой опыт и энергию на работу во благо народа и государства. Выступая перед депутатами, он подчеркнул, что парламент будет работать как единая команда.

По его словам, под руководством президента в стране за последние годы провели масштабные реформы, обеспечен экономический рост, активизирована борьба с коррупцией и укреплены позиции Кыргызстана на международной арене.

Марлен Маматалиев отметил, что вклад Жогорку Кенеша в эти процессы значителен и в дальнейшем парламент намерен усилить свою роль.

Читайте по теме Марлена Маматалиева избрали спикером Жогорку Кенеша

Спикер напомнил, что народ недавно избрал депутатов (VIII созыв Жогорку Кенеша работает с середины декабря 2025 года. — Прим. 24.kg), доверив им представлять свои интересы.

«Этот мандат — большая ответственность, и мы не имеем права подвести избирателей», — подчеркнул он.

В числе первых задач Марлен Маматалиев обозначил обеспечение равного отношения ко всем депутатам со стороны аппарата парламента, независимо от региональной принадлежности.

Государство у нас одно, и мы не должны допускать деления страны по регионам или разделения на «своих» и «чужих». Мы этому положим конец. Марлен Маматалиев

Кроме того, новый торага заявил о намерении повысить эффективность работы парламента. Он отметил, что будет выезжать с депутатами во все округа.

В парламенте планируется создать специальную площадку, где по пятницам совместно с депутатами и представителями профильных ведомств будут оперативно рассматриваться и решаться острые вопросы.