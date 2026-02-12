В Кыргызстане пересмотрят программы вузов и уберут устаревшие предметы

В систему высшего образования Кыргызстана будут внесены изменения. Об этом на коллегии Министерства науки, высшего образования и инноваций заявил заместитель председателя кабинета министров Эдиль Байсалов.

По его словам, создание нового министерства стало первым шагом к глубокой модернизации высшего образования и науки. Перед ведомством поставлена задача превратить университеты в центры притяжения талантов, источник современных знаний и ключевой локомотив развития страны на десятилетия вперед.

Эдиль Байсалов также отметил, что реализация указа президента о присвоении особого статуса ряду вузов дала разные результаты. Одни университеты смогли воспользоваться новыми возможностями и показали прогресс, другие до сих пор ожидают разъяснений.

Замглавы кабмина добавил, что в ближайшее время образовательные программы пересмотрят. Планируется исключить устаревшие дисциплины, улучшить неэффективные направления подготовки и внедрить новые курсы, востребованные современной экономикой.