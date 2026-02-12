06:19
USD 87.45
EUR 103.90
RUB 1.13
Власть

В Кыргызстане пересмотрят программы вузов и уберут устаревшие предметы

В систему высшего образования Кыргызстана будут внесены изменения. Об этом на коллегии Министерства науки, высшего образования и инноваций заявил заместитель председателя кабинета министров Эдиль Байсалов.

По его словам, создание нового министерства стало первым шагом к глубокой модернизации высшего образования и науки. Перед ведомством поставлена задача превратить университеты в центры притяжения талантов, источник современных знаний и ключевой локомотив развития страны на десятилетия вперед.

Эдиль Байсалов также отметил, что реализация указа президента о присвоении особого статуса ряду вузов дала разные результаты. Одни университеты смогли воспользоваться новыми возможностями и показали прогресс, другие до сих пор ожидают разъяснений.

Замглавы кабмина добавил, что в ближайшее время образовательные программы пересмотрят. Планируется исключить устаревшие дисциплины, улучшить неэффективные направления подготовки и внедрить новые курсы, востребованные современной экономикой.
Ссылка: https://24.kg./vlast/361779/
просмотров: 1164
Версия для печати
Материалы по теме
Верховный суд расширяет сотрудничество с университетским сообществом
В Кыргызстане объявили о запуске форсированной модернизации госуниверситетов
Депутат предложила лишать лицензий вузы, не обеспечивающие студентов общежитием
Демографическая зима в Турции: вузы сталкиваются с нехваткой абитуриентов
Контракты в вузах. Служба антимонопольного регулирования дала разъяснения
Дастан Бекешев: Молодежь лишают права учиться из-за высокой стоимости контракта
Президент отменил все указы о пилотной административно-территориальной реформе
Более 4 тысяч служащих сократили в ходе административно-территориальной реформы
Сроки реформы госслужбы Кыргызстана президент продлил до конца года
В Кыргызстане разрабатывают дорожную карту реформы судебной системы
Популярные новости
Президент Кыргызстана отправил в&nbsp;отставку главу ГКНБ Камчыбека Ташиева Президент Кыргызстана отправил в отставку главу ГКНБ Камчыбека Ташиева
Абдикарим Алимбаев назначен председателем Государственной пограничной службы Абдикарим Алимбаев назначен председателем Государственной пограничной службы
Президент объяснил отставку главы ГКНБ Ташиева: важность единства государства Президент объяснил отставку главы ГКНБ Ташиева: важность единства государства
Президент поручил обеспечить охрану Камчыбека Ташиева Президент поручил обеспечить охрану Камчыбека Ташиева
Бизнес
Когда подарок говорит больше слов: как удивить на&nbsp;День святого Валентина Когда подарок говорит больше слов: как удивить на День святого Валентина
Вместо тысячи роз: дарите полезное со&nbsp;скидкой 14&nbsp;процентов в&nbsp;O!Store Вместо тысячи роз: дарите полезное со скидкой 14 процентов в O!Store
Будь в&nbsp;плюсе с&nbsp;&laquo;Элкарт+&raquo; от&nbsp;KICB Будь в плюсе с «Элкарт+» от KICB
Путешествуйте с&nbsp;комфортом: оплата по&nbsp;QR-коду в&nbsp;Турции с&nbsp;MBANK Путешествуйте с комфортом: оплата по QR-коду в Турции с MBANK
13 февраля, пятница
00:15
Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты
12 февраля, четверг
23:36
Apple и Samsung укрепили лидерство на мировом рынке смартфонов
23:28
Стало известно, когда Камчыбек Ташиев вернется в страну
21:55
США могут вложить в экономику Армении более $13 миллиардов — Bloomberg
21:34
Верховный суд расширяет сотрудничество с университетским сообществом
21:12
Мэрия анонсировала крупные стройки в столице