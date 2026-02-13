В Жогорку Кенеше сменился полпред президента и кабмина

Алмасбек Абытов освобожден от должности полномочного представителя президента и кабинета министров в Жогорку Кенеше. Об этом сообщили в пресс-службе кабмина.

Отмечается, что чиновник покинул пост по собственному желанию. Распоряжение подписал председатель кабинета министров Адылбек Касымалиев.

Алмасбек Абытов был назначен постоянным представителем президента и кабинета министров в Жогорку Кенеше в 2021 году.

Фото из интернета. Алмасбек Абытов

Другим распоряжением главы кабмина новым полномочным представителем назначен Бектур Зулпиев. До этого он был советником президента. Ранее в пресс-службе главы государства сообщили, что он освобожден от занимаемой должности в связи с переходом на другую работу. Он был назначен советником президента в 2023 году.

Фото из интернета. Бектур Зулпиев

Бектур Зулпиев — государственный деятель. Родился 28 января 1965 года в городе Ош.

В 1982 году окончил среднюю школу имени Макаренко Базар-Коргонского района Ошской области и поступил на юридический факультет Кыргызского государственного университета. После первого курса был призван в ряды Вооруженных сил СССР. В 1985 году после демобилизации восстановился на второй курс КГУ.

В 1987 году после окончания третьего курса переведен на юридический факультет Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова. По окончании МГУ направлен Министерством образования КР на должность преподавателя-стажера КГУ на кафедру уголовного права и процесса.

Работал на кафедре теории и истории государства и права, избран старшим преподавателем.

С 1997 года — заведующий отделом правового обеспечения аппарата Центральной комиссии по выборам и проведению референдумов. В 2001 году назначен советником председателя Центризбиркома.

В сентябре 2005 года назначен заведующим отделом правовой политики администрации президента КР.

С 26 октября 2009 года — руководитель юридической службы аппарата президента КР.

В октябре 2020 года назначен заместителем руководителя аппарата президента (с 7 мая 2021 года — администрации президента).

С 14 декабря 2020 года — председатель Комиссии по вопросам образования при президенте КР.

С 7 сентября 2023 года — советник президента Кыргызской Республики.

Участвовал в подготовке изменений в Конституцию 1998 и 2003 годов, а также в разработке проекта Конституции 2010 года. В СМИ упоминается как один из авторов новой редакции Конституции Кыргызстана.