Спикер Госдумы пригласил главу парламента КР в Москву

Состоялся телефонный разговор председателя Государственной Думы Федерального Собрания России Вячеслава Володина с председателем Жогорку Кенеша КР Марленом Маматалиевым.
В ходе беседы Вячеслав Володин поздравил кыргызского коллегу с избранием на высокий государственный пост и подчеркнул, что межпарламентский диалог остается важным элементом укрепления российско-кыргызского стратегического партнерства.
Стороны обсудили вопросы дальнейшего развития сотрудничества по линии законодательных органов двух стран.
Вячеслав Володин также пригласил спикера кыргызского парламента посетить Российскую Федерацию с официальным визитом. Марлен Маматалиев принял приглашение.