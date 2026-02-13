02:37
Власть

Садыр Жапаров встретился с родственниками задержанных по наркопреступлениям

Президент Садыр Жапаров принял родителей и родственников лиц, задержанных и осужденных по преступлениям, связанным с незаконным оборотом наркотических средств. Об этом сообщает пресс-служба главы государства. 

Во время встречи участники обратились к президенту с просьбой изменить меру пресечения с содержания под стражей на домашний арест, а также смягчить наказание для осужденных. Кроме того, они подняли вопрос о внесении изменений в законодательство в сторону его гуманизации.

Садыр Жапаров выслушал обращения и отметил, что вопросы, затрагивающие судьбы граждан, не могут оставаться без внимания государства. При этом он подчеркнул, что преступления, связанные с распространением наркотиков, представляют прямую угрозу здоровью населения, общественной безопасности и будущему страны.

По словам родственников, большинство обвиняемых — молодые люди, среди них есть и лица старшего возраста. Они сообщили, что задержанные ранее не привлекались к уголовной ответственности и были задержаны впервые. Также отмечалось, что у части из них изъят незначительный объем запрещенных веществ.

Президент заявил, что в отдельных случаях готов рассмотреть возможность помилования лиц, впервые совершивших преступление, при наличии оснований и соблюдении установленных процедур.

Он добавил, что для этого необходимо направить официальное прошение, которое рассмотрят в установленном законом порядке.

По итогам встречи глава государства обозначил необходимость усилить профилактическую и разъяснительную работу среди молодежи, а также повысить эффективность межведомственного взаимодействия в сфере противодействия распространению наркотических средств.

Кроме того, президент поручил профильным управлениям администрации президента проанализировать действующее законодательство в сфере борьбы с наркотиками.
