Садыр Жапаров принял главу МИД Казахстана Ермека Кошербаева

Президент Садыр Жапаров принял министра иностранных дел Казахстана Ермека Кошербаева.

Президент Садыр Жапаров принял министра иностранных дел Казахстана Ермека Кошербаева. Об этом сообщила пресс-служба главы государства.

Стороны обсудили актуальные вопросы двустороннего сотрудничества и отметили потенциал для расширения взаимодействия по всем направлениям. Также состоялся обмен мнениями по вопросам многостороннего сотрудничества в рамках международных и региональных организаций.

Садыр Жапаров заявил, что кыргызско-казахстанские отношения демонстрируют устойчивую положительную динамику и наполняются практическим содержанием. По его словам, политический диалог активно развивается на высшем и высоком уровнях.

Президент акцентировал внимание на реализации совместных торгово-инвестиционных, транспортно-транзитных и водно-энергетических проектов, включая строительство Камбаратинская ГЭС-1.

Ермек Кошербаев поблагодарил за теплый прием и передал приветствия от имени президента Казахстана Касым-Жомарта Токаев. Он подчеркнул, что доверительный диалог между лидерами двух стран создает прочную основу для укрепления союзнических отношений и расширения практического взаимодействия в торгово-экономической, инвестиционной и гуманитарной сферах.

В завершение встречи Садыр Жапаров передал Касым-Жомарту Токаеву теплые пожелания и отметил важность дальнейшей координации усилий на международной арене.
