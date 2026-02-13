Садыр Жапаров принял главу МИД Казахстана Ермека Кошербаева

Президент Садыр Жапаров принял министра иностранных дел Казахстана Ермека Кошербаева. Об этом сообщила пресс-служба главы государства.

Стороны обсудили актуальные вопросы двустороннего сотрудничества и отметили потенциал для расширения взаимодействия по всем направлениям. Также состоялся обмен мнениями по вопросам многостороннего сотрудничества в рамках международных и региональных организаций.

Садыр Жапаров заявил, что кыргызско-казахстанские отношения демонстрируют устойчивую положительную динамику и наполняются практическим содержанием. По его словам, политический диалог активно развивается на высшем и высоком уровнях.

Президент акцентировал внимание на реализации совместных торгово-инвестиционных, транспортно-транзитных и водно-энергетических проектов, включая строительство Камбаратинская ГЭС-1.

Ермек Кошербаев поблагодарил за теплый прием и передал приветствия от имени президента Казахстана Касым-Жомарта Токаев. Он подчеркнул, что доверительный диалог между лидерами двух стран создает прочную основу для укрепления союзнических отношений и расширения практического взаимодействия в торгово-экономической, инвестиционной и гуманитарной сферах.

В завершение встречи Садыр Жапаров передал Касым-Жомарту Токаеву теплые пожелания и отметил важность дальнейшей координации усилий на международной арене.