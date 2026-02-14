13:05
Племянник Ташиева снят с должности начальника транспортной прокуратуры — СМИ

Начальник транспортной прокуратуры Нургазы Матисаков освобожден от занимаемой должности, сообщили источники Kaktus.media.

Матисаков снят с поста прокурора в рамках кадровых изменений в системе прокуратуры, уточняет издание. Он ранее занимал ряд должностей в органах прокуратуры, в том числе был прокурором Узгенского, Жайылского и Иссык-Атинского районов Чуйской области.

Фото из интернета

Сообщается, что Матисаков является племянником бывшего главы ГКНБ Камчыбека Ташиева.

Его брат — Байгазы Матисаков — генеральный директор компаний «Бай компания» и «Бай-Таш Компани», а также с 2021 года возглавляет Джалал-Абадский НПЗ, добавляет источник.

Новое назначение на эту должность или комментарии Генеральной прокуратуры официально пока не опубликованы.
