Власть

Перестановки в руководстве Генпрокуратуры: кто занял ключевые посты

В Генеральной прокуратуре Кыргызстана произошли кадровые перестановки. Сообщает пресс-служба президента.

Баймурза Маатов освобожден от должности первого заместителя Генерального прокурора Кыргызской Республики. Он занимал эту должность с 2024 года. 

Вместо него указом президента Садыра Жапарова на эту должность назначен Малик Бектурганов. Ранее он занимал должность прокурора города Ош и имеет богатый опыт работы в органах прокуратуры.

Малик Бектурганов

Также указом главы государства Залкарбек Акназаров назначен заместителем Генерального прокурора Кыргызской Республики. 

Залкарбек Акназаров

Изменения стали частью реформ в прокурорской системе, направленных на укрепление правопорядка и эффективности надзора за соблюдением закона.
