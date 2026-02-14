Перестановки в руководстве Генпрокуратуры: кто занял ключевые посты

В Генеральной прокуратуре Кыргызстана произошли кадровые перестановки. Сообщает пресс-служба президента.

Баймурза Маатов освобожден от должности первого заместителя Генерального прокурора Кыргызской Республики. Он занимал эту должность с 2024 года.

Вместо него указом президента Садыра Жапарова на эту должность назначен Малик Бектурганов. Ранее он занимал должность прокурора города Ош и имеет богатый опыт работы в органах прокуратуры.

Фото из интернета. Малик Бектурганов

Также указом главы государства Залкарбек Акназаров назначен заместителем Генерального прокурора Кыргызской Республики.

Фото из интернета. Залкарбек Акназаров

Изменения стали частью реформ в прокурорской системе, направленных на укрепление правопорядка и эффективности надзора за соблюдением закона.