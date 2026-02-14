13:05
Министры энергетики четырех стран согласовали режимы работы сетей

В Ташкенте состоялась очередная рабочая встреча министров энергетики и водного хозяйства Узбекистана, Кыргызстана, Казахстана и Таджикистана. Об этом сообщила пресс-служба Минэнерго.

В переговорах приняли участие министр энергетики Узбекистана Журабек Мирзамахмудов, министр водного хозяйства Узбекистана Шавкат Хамраев, министр энергетики Кыргызстана Таалайбек Ибраев, министр энергетики Казахстана Ерлан Аккенженов и министр энергетики и водных ресурсов Таджикистана Далер Джума. Также присутствовали руководители и профильные специалисты энергетических компаний стран региона.

Участники встречи подчеркнули, что многостороннее сотрудничество, инициированное главами государств, последовательно развивается, в том числе в топливно-энергетической сфере.

Особое внимание было уделено вопросам безопасного прохождения текущего осенне-зимнего периода, обеспечению стабильной и бесперебойной работы водно-энергетических систем в вегетационный сезон, а также дальнейшему углублению взаимодействия.

По итогам переговоров стороны согласовали графики режимов работы энергетических сетей и подтвердили намерение продолжить координацию действий в рамках регионального водно-энергетического баланса.
Ссылка: https://24.kg./vlast/362035/
