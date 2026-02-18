12:49
USD 87.45
EUR 103.55
RUB 1.14
Власть

ЦИК КР зарегистрировала трех новых депутатов парламента

Центральная комиссия по выборам и проведению референдумов Кыргызской Республики сегодня, 18 февраля, на своем заседании приняла постановление «О регистрации избранных депутатов Жогорку Кенеша Кыргызской Республики по многомандатному избирательному округу № 13».

Такое решение было принято в отношении Айбека Алтынбекова, Таланта Мамытова, Айгуль Карабековой.

Зарегистрированным депутатам Жогорку Кенеша Кыргызской Республики VIII созыва сегодня будут вручены удостоверения установленного образца и нагрудные знаки. Об этом сообщили 24.kg в ЦИК.

Напомним, что ЦИК ранее приняла решение отменить повторные выборы и признать трех кандидатов, участвовавших в выборах от 30 ноября 2025 года, победителями по округу № 13.
Ссылка: https://24.kg./vlast/362482/
просмотров: 963
Версия для печати
Материалы по теме
ЦИК досрочно лишила мандата депутата Эльдара Сулайманова
ЦИК вернет залоги кандидатам, но компенсации расходов не будет
Суд признал законной отмену повторных выборов по округу № 13
ЦИК вернет 7 миллионов сомов кандидатам по округу № 13
Нардеп просит решить вопрос с выселением жильцов квартир в Военном городке Канта
Более 70 процентов парламентариев в мире сталкиваются с насилием
Камила Талиева: Двух первых лиц государства рассорили сплетники
ЦИК опубликовала список избирателей на повторные выборы по округу № 13
Депутат считает завышенными цены ГИК на жилье
В Минприроды отрицают, что Бишкек входит в число самых загрязненных городов мира
Популярные новости
Племянник Ташиева снят с&nbsp;должности начальника транспортной прокуратуры&nbsp;&mdash; СМИ Племянник Ташиева снят с должности начальника транспортной прокуратуры — СМИ
Шаирбек Ташиев опроверг информацию о&nbsp;возбуждении дела и&nbsp;задержании Шаирбек Ташиев опроверг информацию о возбуждении дела и задержании
Садыр Жапаров о&nbsp;Ташиеве: Друзьями остаемся, но&nbsp;на&nbsp;госслужбу он&nbsp;не&nbsp;вернется Садыр Жапаров о Ташиеве: Друзьями остаемся, но на госслужбу он не вернется
Поворот в&nbsp;политике Кыргызстана. Объясняем на&nbsp;пальцах, что происходит Поворот в политике Кыргызстана. Объясняем на пальцах, что происходит
Бизнес
&laquo;Айыл Банк&raquo; запустил исламскую платежную карту &laquo;Элкарт&raquo; «Айыл Банк» запустил исламскую платежную карту «Элкарт»
&laquo;Ночь без границ&raquo;: MEGA открывает бесплатный доступ в&nbsp;ночное время «Ночь без границ»: MEGA открывает бесплатный доступ в ночное время
Мобильный оператор&nbsp;О! поздравляет с&nbsp;началом Рамазана и&nbsp;дарит 30&nbsp;ночей безлимита Мобильный оператор О! поздравляет с началом Рамазана и дарит 30 ночей безлимита
Финальные дни Олимпиады-2026&nbsp;&mdash; в&nbsp;прямом эфире вместе с&nbsp;SAIMA + O!TV Финальные дни Олимпиады-2026 — в прямом эфире вместе с SAIMA + O!TV
18 февраля, среда
12:47
В Жогорку Кенеше есть куратор ГКНБ. Дастан Бекешев интересуется, зачем он нужен В Жогорку Кенеше есть куратор ГКНБ. Дастан Бекешев инте...
12:34
Айбек Джунушалиев: В Бишкеке обработали 93,5 тысячи деревьев за год
12:29
Жогорку Кенеш без обсуждения дал согласие на назначение нового председателя ГКНБ
12:25
Новые депутаты ЖК принесли присягу. Теперь парламентариев ровно 90
12:23
Депутат: Родственники не должны сами возить кровь для переливания больным