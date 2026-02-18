В ЖК планируют провести реформы. Депутатам купят планшеты

В Жогорку Кенеше планируют провести реформы. Об этом на заседании 18 февраля заявил спикер Марлен Маматалиев.

Он рассказал коллегам, что встретился с президентом Садыром Жапаровым и проинформировал его о планах работы на пять лет.

«Президент рассказал, какие реформы были проведены в администрации президента и кабинете министров. Через цифровизацию они стали быстрее принимать решения, правильно пользуются человеческими ресурсами и временем. Есть еще вопрос экономии — в 2024 году в рамках цифровизации сэкономили 1 миллиард 205 миллионов сомов», — сказал спикер.

По его словам, уже дано поручение закупить 90 планшетов депутатам для того, чтобы они могли изучать все поступающие материалы, которые сейчас поступают в парламент в бумажном виде. Марлен Маматалиев отметил, что сейчас бумага поступает тоннами.

«Также сейчас в коридорах постоянно стоят чиновники, иногда их могут позвать на всякий случай. Поэтому будет введена возможность принимать участие в заседаниях комитетов онлайн, если к тем или иным чиновникам возникнут вопросы. Кроме того, будут общественные приемные, чтобы депутатам для приема граждан не ездить специально в регионы, а принимать граждан онлайн. В самом Жогорку Кенеше для пяти групп тоже будут открыты приемные, чтобы люди не стояли на улице, как сейчас, будут и комнаты матери и ребенка», — сказал спикер.

Напомним, что 12 февраля Нурланбек Тургунбек уулу подал в отставку с поста спикера Жогорку Кенеша по собственному желанию. На его место избран Марлен Маматалиев.