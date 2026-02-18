Эрулан Кокулов заявил о несправедливом распределении должностей среди депутатов

Один из неписаных законов в Жогорку Кенеше — это несправедливость. Такое заявление сделал депутат Эрулан Кокулов на заседании парламента 18 февраля.

Он выразил мнение, что некоторые его коллеги незаслуженно занимают свои должности.

«Например, председателями комитетов, лидерами групп и даже вице-спикерами кто-то является несправедливо. Некоторые из них ни дня не работали на государственной службе. Я не могу сказать о них, что они сделали что-то полезное для Кыргызстана. Но почему-то они сидят на таких должностях. Почему так получилось? Потому что были неписаные законы», — сказал депутат.

Он заявил, что у парламента сегодня есть возможность пересмотреть свои решения и сказать открыто, по какой причине некоторые депутаты занимают высокие посты.

Эрулан Кокулов призвал коллег отказаться от неписаных законов и прийти к справедливости.