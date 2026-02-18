Эрмек Омуралиев назначен послом Кыргызстана в Италии

Эрмека Омуралиева назначили Чрезвычайным и Полномочным Послом Кыргызской Республики в Италии. Указ подписал президент Кыргызстана.

Фото из интернета. Эрмек Омуралиев

Эрмек Омуралиев Кадровый дипломат. Работает в системе Министерства иностранных дел с середины 1990-х годов. Занимал различные должности в центральном аппарате МИД и зарубежных диппредставительствах. Возглавлял департамент экономической дипломатии МИД, курировал вопросы привлечения инвестиций, продвижения экспорта и туризма. Имеет опыт работы в сфере гражданской авиации.

Кроме того, он будет совмещать должности Постоянного представителя Кыргызстана при Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО), Всемирной продовольственной программе ООН (ВПП) и Международном фонде сельскохозяйственного развития (МФСР).