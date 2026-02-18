12:50
USD 87.45
EUR 103.55
RUB 1.14
Власть

Депутат просит пересмотреть правила пребывания граждан Кыргызстана в Казахстане

Депутат Айгуль Ахмедова выступила с инициативой о пересмотре действующих правил взаимного пребывания граждан Кыргызстана и Казахстана. Парламентарий подняла вопрос сегодня на заседании Жогорку Кенеша.

По ее словам, согласно правилам, вступившим в силу с 1 сентября 2025 года, граждане Кыргызстана могут находиться в Казахстане (и наоборот) не более 90 дней в течение 180-дневного периода.

Читайте по теме
Погранслужба напомнила о правилах пребывания граждан Казахстана в Кыргызстане

Напомним, по этим нормам дни пребывания суммируются и не обнуляются при пересечении границы. Чтобы «обнулить» срок, необходимо находиться за пределами страны не менее трех месяцев.

Депутат отметила, что такие ограничения создают серьезные трудности для граждан, ведущих приграничную торговлю и имеющих деловые связи с соседями.

В связи с этим Ахмедова обратилась к кабинету министров с просьбой пересмотреть данные правила.
Ссылка: https://24.kg./vlast/362505/
просмотров: 326
Версия для печати
Материалы по теме
Лидеры Кыргызстана и Казахстана обсудили политические преобразования
«Фридом банк Казахстан» отказался от идеи создать «дочку» в Кыргызстане
Москва и Астана обсуждают даты визита Владимира Путина в Казахстан
Садыр Жапаров принял главу МИД Казахстана Ермека Кошербаева
Главы МИД КР и РК обсудили дорогу Иссык-Куль — Алматы и логистические центры
Соглашение с Кыргызстаном по пансионатам на Иссык-Куле ратифицировал Казахстан
Глава МИД Казахстана Ермек Кошербаев посетит Кыргызстан с официальным визитом
В Алматы двух российских блогеров арестовали на 15 суток: оскорбили девушек
Этническим кыргызам, проживающим в Казахстане, могут упростить въезд в КР
Срединный коридор под угрозой: серый импорт и цифровая зависимость душат регион
Популярные новости
Племянник Ташиева снят с&nbsp;должности начальника транспортной прокуратуры&nbsp;&mdash; СМИ Племянник Ташиева снят с должности начальника транспортной прокуратуры — СМИ
Шаирбек Ташиев опроверг информацию о&nbsp;возбуждении дела и&nbsp;задержании Шаирбек Ташиев опроверг информацию о возбуждении дела и задержании
Садыр Жапаров о&nbsp;Ташиеве: Друзьями остаемся, но&nbsp;на&nbsp;госслужбу он&nbsp;не&nbsp;вернется Садыр Жапаров о Ташиеве: Друзьями остаемся, но на госслужбу он не вернется
Поворот в&nbsp;политике Кыргызстана. Объясняем на&nbsp;пальцах, что происходит Поворот в политике Кыргызстана. Объясняем на пальцах, что происходит
Бизнес
&laquo;Айыл Банк&raquo; запустил исламскую платежную карту &laquo;Элкарт&raquo; «Айыл Банк» запустил исламскую платежную карту «Элкарт»
&laquo;Ночь без границ&raquo;: MEGA открывает бесплатный доступ в&nbsp;ночное время «Ночь без границ»: MEGA открывает бесплатный доступ в ночное время
Мобильный оператор&nbsp;О! поздравляет с&nbsp;началом Рамазана и&nbsp;дарит 30&nbsp;ночей безлимита Мобильный оператор О! поздравляет с началом Рамазана и дарит 30 ночей безлимита
Финальные дни Олимпиады-2026&nbsp;&mdash; в&nbsp;прямом эфире вместе с&nbsp;SAIMA + O!TV Финальные дни Олимпиады-2026 — в прямом эфире вместе с SAIMA + O!TV
18 февраля, среда
12:48
Депутат: Задержанные сотрудники ГКНБ грабили бизнес через частных аудиторов Депутат: Задержанные сотрудники ГКНБ грабили бизнес чер...
12:47
В Жогорку Кенеше есть куратор ГКНБ. Дастан Бекешев интересуется, зачем он нужен
12:34
Айбек Джунушалиев: В Бишкеке обработали 93,5 тысячи деревьев за год
12:29
Жогорку Кенеш без обсуждения дал согласие на назначение нового председателя ГКНБ
12:25
Новые депутаты ЖК принесли присягу. Теперь парламентариев ровно 90