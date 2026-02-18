Депутат просит пересмотреть правила пребывания граждан Кыргызстана в Казахстане

Депутат Айгуль Ахмедова выступила с инициативой о пересмотре действующих правил взаимного пребывания граждан Кыргызстана и Казахстана. Парламентарий подняла вопрос сегодня на заседании Жогорку Кенеша.

По ее словам, согласно правилам, вступившим в силу с 1 сентября 2025 года, граждане Кыргызстана могут находиться в Казахстане (и наоборот) не более 90 дней в течение 180-дневного периода.

Напомним, по этим нормам дни пребывания суммируются и не обнуляются при пересечении границы. Чтобы «обнулить» срок, необходимо находиться за пределами страны не менее трех месяцев.

Депутат отметила, что такие ограничения создают серьезные трудности для граждан, ведущих приграничную торговлю и имеющих деловые связи с соседями.

В связи с этим Ахмедова обратилась к кабинету министров с просьбой пересмотреть данные правила.