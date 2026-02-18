12:44
Власть

Новые депутаты ЖК принесли присягу. Теперь парламентариев ровно 90

На заседании Жогорку Кенеша 18 февраля четыре новых депутата принесли присягу.

Трое из них — избранные от округа № 13 парламентарии. Председатель ЦИК Тынчтык Шайназаров вручил удостоверения и нагрудные знаки Айбеку Алтынбекову, Таланту Мамытову и Айгуль Карабековой, после чего они принесли присягу.

Верховный суд оставил в силе решение по избирательному округу № 13

Напомним, результаты голосования, прошедшего 30 ноября 2025 года, по округу № 13 были аннулированы из-за нарушений, связанных с установкой наблюдателями камер на избирательных участках. ЦИК назначил повторные выборы на 1 марта 2026 года. Однако 13 февраля комиссия пересмотрела свое решение и признала выборы состоявшимися. Из-за отмены результатов выборов в округе № 13 новый созыв парламента начал работу не в полном составе, вместо 90 парламентариев изначально присягу принесли 87.

Четвертым новым депутатом ЖК стал Азизбек Абдуллаев. Ему мандат перешел от Эльдара Сулайманова, который досрочно сложил с себя полномочия. Ему также вручили удостоврение и нагрудной знак, после чего он принес присягу.
