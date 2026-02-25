В РФ на рассмотрение Госдумы внесен законопроект о запрете на ношение никабов

В России на рассмотрение Государственной думы внесен законопроект о запрете одежды, скрывающей лицо. Об этом сообщил депутат Михаил Матвеев.

«Постарался учесть все замечания, высказанные вами, чтобы, запретив сами понимаете что, не запретить шарфы, кепки, солнцезащитные очки и костюмы Дедов Морозов... Уходим от споров про религиозную одежду, чтобы не дать возможности поднять крик и увести нас в споры о том, какая нынче мода в той или иной пустыне мира», — прокомментировал он законопроект.

По словам депутата, проект закона не притесняет верующих и связан исключительно с обеспечением безопасности в стране.

Документ, запрещающий ношение никабов и любой другой одежды, закрывающей лицо, предусматривает штрафы до 30 тысяч рублей за нарушение.

Отмечается, что мера направлена против террористов и наркозакладчиков, при этом предусмотрены исключения для служебной деятельности и сложных погодных условий.

Депутат Сергей Обухов уточнил, что она не затронет, например, членов «Русской общины», которые во время рейдов носят балаклавы.

«Принятие закона не затронет ни Сибирь, Дальний Восток и другие регионы с трудными погодными условиями, метелями и ветрами, ни «Русскую общину» по двум простым причинам. В законопроекте есть соответствующие оговорки про погодные условия и про служебную деятельность. Так как «Русская община» не сама ходит в балаклавах, а во время совместного патрулирования с полицией, то это уже служебная деятельность», — пояснил он.

Предлагаемые депутатами поправки в Кодекс об административных правонарушениях прописывают: «за исключением случаев нахождения с закрытым лицом, связанных с медицинскими показаниями, трудовой и служебной деятельностью, при погодных условиях, участием в спортивных и культурно-массовых мероприятиях».