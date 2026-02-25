15:00
USD 87.45
EUR 103.05
RUB 1.14
Власть

Депутат просит построить надземные переходы в Ленинском районе Бишкека

Депутат просит построить надземные переходы в Ленинском районе Бишкека. Об этом Жаныбек Абиров заявил сегодня на заседании ЖК.

По его словам, в январе 2026 года в данном столичном районе в ДТП погибли 3 человека и 30 стали жертвами.

«Недавно на улице Тыналиева около дома в результате автоаварии погиб человек. Эти показатели почти в два раза больше показателей прошлого года, что свидетельствует о повышенном риске для граждан. Раньше по улице Тыналиева был пешеходный переход, но потом его убрали.

Для обеспечения безопасности граждан необходимо на этом участке построить надземный переход. Кроме того, такой же переход нужно построить и на улице Ахунбаева около улицы Курчатова. Ранее мэрия проводила работу по строительству подобных переходов, надо ее продолжить», — добавил Жаныбек Абиров.
Ссылка: https://24.kg./vlast/363480/
просмотров: 744
Версия для печати
Материалы по теме
Депутат призвал открыть в регионах филиалы «Кыргызтеста»
Депутат призвал наказать коррупционера, незаконно захватившего 18 гектаров земли
Депутат озаботился состоянием озера Иссык-Куль
Два новых депутата парламента принесли присягу
ЦИК передала мандаты депутатов Райимберди Дуйшенбиеву и Джайлообаю Нышанову
Экс-депутат ЖК Кундузбек Сулайманов объяснил досрочный отказ от мандата
Депутат: КР не надо было выходить из членства в Фонде по спасению Арала
Депутат призвал Минсельхоз признать ошибкой создание ранее пастбищных комитетов
ЦИК лишила мандата депутата Кундузбека Сулайманова
Депутат заявила о коррупции при выдаче ордена «Баатыр эне»
Популярные новости
Глава ГКНБ стал генерал-лейтенантом, министр ВД&nbsp;&mdash; генерал-полковником Глава ГКНБ стал генерал-лейтенантом, министр ВД — генерал-полковником
С&nbsp;мая 2026 года в&nbsp;Кыргызстане тариф на&nbsp;электроэнергию повысится на&nbsp;27&nbsp;тыйынов С мая 2026 года в Кыргызстане тариф на электроэнергию повысится на 27 тыйынов
После Сулайманова в&nbsp;Сети новое аудио: обвинения против влиятельных лиц После Сулайманова в Сети новое аудио: обвинения против влиятельных лиц
Депутат: КР&nbsp;не&nbsp;надо было выходить из&nbsp;членства в&nbsp;Фонде по&nbsp;спасению Арала Депутат: КР не надо было выходить из членства в Фонде по спасению Арала
Бизнес
Роботическая хирургия в&nbsp;Acıbadem: высокая точность и&nbsp;быстрое восстановление Роботическая хирургия в Acıbadem: высокая точность и быстрое восстановление
РАНХиГС и&nbsp;Central Asia Capital создают Высшую школу госуправления в&nbsp;Кыргызстане РАНХиГС и Central Asia Capital создают Высшую школу госуправления в Кыргызстане
KFC. Повод быть вместе KFC. Повод быть вместе
От&nbsp;Балтии к&nbsp;глобальному FinTech: путь Aventus Group к&nbsp;устойчивому росту От Балтии к глобальному FinTech: путь Aventus Group к устойчивому росту
25 февраля, среда
14:56
В Нацагентство по инвестициям в 2025 году поступило 26 жалоб от инвесторов В Нацагентство по инвестициям в 2025 году поступило 26 ...
14:45
Роботическая хирургия в Acıbadem: высокая точность и быстрое восстановление
14:31
Мэр Оша Жанарбек Акаев объявил курс на «зеленый город»
14:18
Депутат: Из-за размыва берегов Чуйского канала страна теряет приграничные земли
14:14
Парламент одобрил законопроект о присвоении международного статуса двум КПП