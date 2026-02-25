Сменился директор департамента физической культуры и спорта мэрии Бишкека

Директором департамента физической культуры и спорта, туризма и работы с молодежью мэрии Бишкека назначили Канатбека Маматова. Об этом сообщила пресс-служба муниципалитета.

По ее данным, ранее Канатбек Маматов занимал должность заведующего отделом учебно-спортивных и физкультурно-массовых мероприятий данного департамента.

Заместителем директора назначен Рустам Алишеров. До этого он работал главным инспектором отдела контроля исполнения решений управления организационно-контрольной работы центрального аппарата мэрии.

Распоряжения подписал градоначальник Айбек Джунушалиев.