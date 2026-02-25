15:01
Власть

Депутат призвал наказать коррупционера, незаконно захватившего 18 гектаров земли

Депутат призвал наказать коррупционера, незаконно захватившего 18 гектаров земли в Араванском районе. Об этом Карыбек уулу Улукбек заявил сегодня на заседании ЖК.

По словам нардепа, ранее, еще будучи журналистом, он неоднократно через свои материалы рассказывал о том, что в айыл окмоту Чек-Абад Араванского района Ошской области бывший чекист Шералы Нурмуратов незаконно захватил 18 гектаров земли.

«При этом он возвел на земле объекты и продал другим лицам. Однако благодаря своим связям и коррупции этот факт замалчивался долгие годы. Пришло время уполномоченным госорганам провести проверку и решить вопрос участка в пользу государства и населения», — призвал Карыбек уулу Улукбек.
