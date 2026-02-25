15:01
Власть

Много проблем. Депутат призвала мэрию Бишкека переформатировать свою работу

Депутат призвала мэрию Бишкека переформатировать свою работу . Об этом Гуля Кожокулова заявила сегодня на заседании ЖК.

По ее словам, у мэра Бишкека Айбека Джунушалиева большая команда, но до сих пор они не могут наладить работу в городе и решить злободневные проблемы.

«У горожан накопилось очень много претензий, и все они обоснованы. К примеру, по работе общественного транспорта жители жалуются, что автобусы грязные, ездят, как маршрутники и не по графику. На таком транспорте просто небезопасно ездить.

Также поднимаются вопросы о рациональном использовании муниципальной собственности. Все мы видим хаотичное строительство в городе. Недавно был скандал со стройкой возле ЦУМа. При этом мы услышали лишь слабое объяснение мэра о том, что он был не в курсе. Все знали об этой стройке, а он — нет? Говорит ли это об отсутствии контроля по строительству в самом центре Бишкека?» — вопрошала она.

Нардеп отметила также, что есть проблемы с сохранением культурного и архитектурного наследия в столице.

Она также добавила, что в микрорайонах повсюду разбитый асфальт на дорогах, что создает опасность для горожан.

«Когда люди хотят рассказать представителям городских властей о своих проблемах, никто из акимов не хочет с ними встречаться. Основная проблема в том, что у мэрии нет контакта с населением. Необходимо переформатировать работу муниципалитета, иначе проблемы так и будут оставаться нерешенными», — добавила Гуля Кожокулова.
