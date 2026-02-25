15:01
Депутат просит учитывать стаж студентов, работающих в госшколах и медучреждениях

Необходимо учесть стаж студентов, работающих в государственных школах и медучреждениях, заявила сегодня на заседании Жогорку Кенеша депутат Эльвира Сурабалдиева.

По ее словам, сегодня студенты, обучающиеся на бюджетной основе по направлениям педагогики и медицины, работают в государственных школах и больницах из-за нехватки кадров.

«С ними заключаются официальные трудовые договора, открываются трудовые книжки, они полностью выполняют штатную нагрузку и реально предоставляют услуги государству. Однако им говорят, что период работы во время учебы не засчитывается в обязательный двухлетний стаж службы, что я считаю несправедливо.

Если студент официально работает в государственной школе или медицинском учреждении, то его время работы должно засчитываться в стаж и обязательный срок службы. Это помогло бы сократить кадровый дефицит, поддержать молодых специалистов и обеспечить стабильность в отрасли», — отметила Эльвира Сурабалдиева.
