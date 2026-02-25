Депутат призвал открыть в регионах филиалы «Кыргызтеста». Об этом сказал депутат Улукбек Карыбек уулу на заседании Жогорку Кенеша.

По его словам, молодые специалисты из регионов не могут в срок попасть в государственное учреждение «Кыргызтест» в Бишкеке и вынуждены подолгу ожидать своей очереди.

«В этом учреждении имеются бюрократические и коррупционные проявления. Мы предъявляем требования к знанию государственного языка, но не предоставляем равные условия. Существует дискриминация специалистов, которые приезжают из регионов. Они тратят время и деньги», — сказал он.

Карыбек уулу попросил открыть филиалы «Кыргызтеста» во всех регионах и внедрить цифровизацию при проведении тестирования.