Парламент одобрил законопроект о присвоении международного статуса двум КПП

Депутаты одобрили в первом чтении проект закона «О ратификации протокола о внесении изменения в соглашение между правительством Кыргызстана и правительством Казахстана о пунктах пропуска через государственную границу от 25 декабря 2003 года, подписанного 22 августа 2025-го в Бишкеке».

Документ подготовлен в целях выполнения внутригосударственных процедур, необходимых для вступления протокола в силу. Он подписан 22 августа прошлого года в Бишкеке в рамках государственного визита президента РК Касым-Жомарта Токаева в КР.

Предусмотрено внесение изменений в соглашение о пунктах пропуска через кыргызско-казахскую государственную границу, например, изменение названия пункта пропуска «Камышановка-автодорожный» на «Томонку-Чуй — автодорожный», а также изменение его статуса — КПП станет международным с круглосуточным режимом работы.

Пункт пропуска «Кичи-Капка — автодорожный» также планируется переформатировать в международный с режимом работы 24/7.

Решение принимается для введения более благоприятных условий при пересечении кыргызско-казахской границы гражданами и транспортными средствами, включая увеличение грузо- и пассажиропотока, привлечение иностранных туристов и улучшение инфраструктуры.