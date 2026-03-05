01:06
Глава кабмина Кыргызстана проинспектировал ряд медицинских учреждений

Председатель кабинета министров — руководитель администрации президента Адылбек Касымалиев совершил рабочую поездку по ряду медицинских учреждений Бишкека и Чуйской области. Главной целью визита стала проверка хода строительства новых корпусов и решение проблем материально-технического оснащения медицинских объектов.

Первым пунктом инспекции стал Кыргызский научный центр репродукции человека. Адылбеку Касымалиеву представили проект строительства нового современного корпуса центра. Глава кабмина подчеркнул, что охрана репродуктивного здоровья нации — это стратегический приоритет. Профильным министерствам дано поручение в кратчайшие сроки завершить работу над проектно-сметной документацией и определить источники финансирования для начала реализации проекта.

Также глава кабмина посетил Чуйскую областную объединенную больницу имени Э. Акрамова (ЧООБ). Данное учреждение является одним из самых загруженных в регионе: ежегодно здесь лечатся до 18 тысяч пациентов, проводится около 6 тысяч хирургических операций и принимается до 6 тысяч родов.

Адылбек Касымалиев поручил Министерству здравоохранения и профильным ведомствам рассмотреть вопрос о строительстве нового здания на основной территории ЧООБ, чтобы объединить все службы больницы в единый современный медицинский кластер.

По итогам визита профильным ведомствам и мэрии Бишкека дан ряд поручений по оперативному устранению выявленных проблем и координации усилий в рамках модернизации системы здравоохранения.
