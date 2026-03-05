Аскат Алагозов: Правоохранители пересмотрят отношение к журналистам и бизнесу

В рамках начавшихся реформ в правоохранительных органах будет пересмотрено отношение к гражданским активистам, журналистам и представителям бизнеса. Об этом пресс-секретарь президента Аскат Алагозов сообщил «Азаттыку».

По его словам, правоохранительным органам будет предложено по возможности применять меры, не связанные с арестом, и проводить профилактическую работу, если это не противоречит закону.

«В то же время это не означает, что будет дозволено все и можно делать что угодно. Каждое решение будет приниматься с учетом конкретных обстоятельств и действующего законодательства», — говорится в сообщении.

Недавно ряд медиаорганизаций и журналистов Кыргызстана обратился к президенту Садыру Жапарову, главе ГКНБ Жумгалбеку Шабданбекову и председателю Верховного суда Медербеку Сатыеву.

Они отметили, что в последние годы увеличилось количество дел против журналистов, представителей гражданского общества и активистов, возбужденных по статье «Массовые беспорядки» УК КР. Также высказано мнение, что последние кадровые изменения в органах безопасности могут дать возможность по-новому и более справедливо оценивать подобные ситуации.

В обращении говорится, что ограничения деятельности некоторых СМИ, уголовные дела против отдельных журналистов и случаи, когда им приходилось покидать страну, вызывают обеспокоенность в обществе.

Садыр Жапаров неоднократно заявлял, что в Кыргызстане есть свобода слова и демократия. В интервью информационному агентству «Кабар» он отметил, что граждане страны свободно высказывают свое мнение по различным вопросам и открыто критикуют власть.

После того как экс-глава ГКНБ Камчыбек Ташиев снят с должности, ряд предпринимателей заявил, что ранее подвергался давлению со стороны спецслужб.