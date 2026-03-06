10:39
Владельцам авто с российскими номерами помогут зарегистрировать машину в КР

Владельцам авто с российскими номерами помогут зарегистрировать машину в Кыргызстане. Об этом сообщил депутат Жогорку Кенеша Дастан Бекешев в своем Telegram-канале.

По его словам, сейчас на штрафстоянках в КР находится около 700 машин с госномерами РФ.

«Скоро торага Жогорку Кенеша Марлен Маматалиев поедет в Россию, где попросит представителей МВД или тех органов, которые занимаются регистрацией авто, приехать в Кыргызстан и снять эти машины с учета в РФ. Владельцы машин с российскими номерами получат возможность их регистрации в КР. Так что нужно немного подождать», — сказал нардеп.
