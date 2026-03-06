Эскалация на Ближнем Востоке. Бишкек выразил солидарность народу Катара

Жээнбек Кулубаев провел телефонный разговор с государственным министром иностранных дел Катара Султаном бин Саадом аль Мурайхи. Об этом сообщает МИД КР.

По его данным, Кулубаев от имени президента Кыргызской Республики Садыра Жапарова выразил искреннюю солидарность с братским народом Катара в связи с эскалацией напряженности на Ближнем Востоке, затронувшей его территорию.

«Собеседники выразили надежду на скорейшую деэскалацию ситуации, возобновление политико-дипломатического диалога и принятие конкретных мер, направленных на восстановление мира и стабильности в регионе», — говорится в сообщении.