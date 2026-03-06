10:39
USD 87.45
EUR 101.46
RUB 1.11
Власть
Сюжет: Атака на Иран

Трамп потребовал от Ирана безоговорочной капитуляции

Президент США Дональд Трамп потребовал от Ирана безоговорочной капитуляции, пишет DW.

«Никакой сделки с Ираном не будет, кроме безоговорочной капитуляции! После этого, и после избрания великого и приемлемого лидера (или лидеров), мы будем неустанно работать над тем, чтобы вывести Иран из состояния, близкого к разрушению, сделав его экономически более крупным, лучшим и сильным, чем когда-либо прежде», — написал он в своей соцсети Truth Social.

При этом президент США хочет принять участие в выборе лидера страны на Ближнем Востоке.

Ранее власти Ирана заявили, что готовы к длительной войне «в отличие от США». По мнению ряда экспертов, США и Израиль смогут одержать полноценную победу над Ираном только в случае наземной операции, однако к ней страны пока не готовы. На фоне этого СМИ писали, что США обсуждали с иракскими курдами возможность их участия в войне с Ираном как наземного ополчения, однако представители «Партии свободы Курдистана» отрицают участие в операциях США и Израиля против Ирана.
