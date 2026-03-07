Кыргызстан: кадровые перестановки за 2-6 марта

В Кыргызстане за неделю произошло несколько кадровых перестановок.

Сменились полпреды президента в двух областях.

Азамата Осмонова сняли с должности полномочного представителя президента в Чуйской области. Он проработал три месяца — с 1 декабря 2025 года.

Новым полпредом назначен Элкинбек Аширбаев.

Элкинбек Аширбаев родился 28 октября 1964 года. Окончил Бишкекский политехнический институт, инженер-техник пищевых машин и аппаратов.

Трудовую деятельность начал в 1992 году на Бишкекской табачной фабрике. Работал главным специалистом в Министерстве сельского хозяйства и пищевой промышленности, в международных проектах, Государственном комитете по делам имущества.

Был главой государственной администрации Сокулукского района. В 2017 году стал первым заместителем полномочного представителя правительства в Чуйской области.

Баллотировался в депутаты Жогорку Кенеша.

Первый заместитель полномочного представителя президента в регионе Санжар Жантаев также ушел в отставку.

Айбек Шаменов освобожден от должности полномочного представителя президента в Баткенской области. Его назначили на этот пост в декабре 2024 года. Весной 2025-го Садыр Жапаров объявил устное замечание Айбеку Шаменову за недопустимый тон общения с жителями села Достук.

Вместо него назначен Мамыржан Рахимов.

Мамыржан Рахимов родился 19 августа 1968-го в Баткене. Окончил Кыргызскую государственную юридическую академию, юрист.

Трудовую деятельность начал в 1985 году ветеринаром-санитаром ветеринарной станции. В 2012-м стал депутатом Баткенского городского кенеша. 20 января 2017 года избран мэром Баткена.

Участвовал в парламентских выборах 2020-го с партией «Биримдик».

В 2021-2023 годах занимал должность специального представителя президента по восстановлению и развитию приграничных территорий Баткенской области.

Первым заместителем министра здравоохранения стал Тилек Мамадалиев.

Айбек Маткеримов покинул свой пост в феврале. Он написал заявление об увольнении по собственному желанию.

Тилек Мамадалиев родился 22 ноября 1988 года.

Он уже занимал эту должность в 2022 году. Уволился в 2023-м, когда Минздрав возглавлял Алымкадыр Бейшеналиев. До этого работал помощником и советником министра здравоохранения.

Жениш Сейдалиев назначен первым заместителем министра природных ресурсов, экологии и технического надзора КР.

Болот Джусупбеков освобожден от должности первого заместителя министра природных ресурсов, экологии и технического надзора в феврале.

Жениш Сейдалиев — эксперт в области горнодобычи, экономики и управления. До 2016 года работал в частных и международных компаниях, занимаясь вопросами права, управления и реализации международных проектов в Кыргызстане.

Затем работал ОАО «Кыргызалтын», ОсОО «Алтынкен», был членом правления ЗАО «Кумтор Голд Компани», генеральным директором ОсОО «Алмалы Майнинг». В 2025 году стал советником директора государственного предприятия «Кыргыз геология».

Урмат Асанбаев назначен директором Государственного агентства физической культуры и спорта.

Он сменил Казыбека Молдажиева.

Урмат Асанбаев является мастером спорта по вольной борьбе и активно участвует в спортивной жизни Кыргызстана. В марте 2014 года он упоминался как старший тренер на молодежном первенстве страны. В прошлом активно занимался единоборствами и выступал на международных турнирах по национальному виду борьбы кулатуу.

Возглавлял дирекцию по олимпийским игровым видам спорта и проведению спортивно-массовых мероприятий «Жаштык».

Кадровые перестановки в Министерстве строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства.

Эрназарбек Суеркулов освобожден от должности директора департамента государственного архитектурно-строительного контроля и назначен директором департамента государственной экспертизы.

Маратбек Акназаров, в свою очередь, переведен с должности директора департамента государственной экспертизы на пост директора Департамента государственного архитектурно-строительного контроля.

Ислан Момоконoв освобожден от должности директора департамента жилищно-гражданского строительства и назначен директором департамента инженерно-изыскательских работ.

Болот Чолпонбаев переведен с должности директора департамента инженерно-изыскательских работ на пост директора департамента жилищно-гражданского строительства.

Болот Апилов назначен начальником Чуйского областного управления капитального строительства.

Ранее эту должность занимал Асхат Медетбек уулу.

Болот Апилов до назначения работал замначальника управления капитального строительства при мэрии Бишкека.

Айбек Токтоболотов назначен послом Кыргызской Республики в Государстве Катар.

В январе посол Марат Нуралиев освобожден от должности посла Кыргызстана в Катаре за нарушение этики государственного служащего.

Айбек Токтоболотов родился 29 июля 1979-го. Работал в структурных подразделениях МИД КР и имеет большой опыт дипломатической службы.

Канат Табалдиев возглавил управление Государственного комитета национальной безопасности КР по городу Ош и Ошской области.

Ранее это управление ГКНБ возглавлял Салмоор Джумабеков. Он был освобожден от должности в феврале 2026 года после отставки Камчыбека Ташиева.

Канат Табалдиев 27 февраля освобожден с поста акима Кара-Суйского района Ошской области.

В мэрии Бишкека сменились заместители начальников районных администраций.

Заместителем главы Октябрьской районной администрации назначен Керим Жээнбаев. Ранее он занимал должность старшего инспектора отдела контроля исполнения решений мэрии Бишкека.

Заместителем главы Ленинской районной администрации назначен Нурсултан Бейшенбек уулу, который ранее занимал должность начальника МТУ № 106.

Руководителем аппарата Октябрьской районной администрации назначен Бекжан Ниязов. Ранее он занимал должность заведующего отделом организации и контроля Октябрьского акимиата.

В Кыргызстане назначены акимы ряда районов

Произошли следующие кадровые изменения:

Чингиз Бапаев назначен акимом Кара-Суйского района Ошской области;

Адыл Сапаров назначен акимом Алайского района Ошской области;

Баратбек Сыдыкназаров освобожден от должности акима Сузакского района Джалал-Абадской области. Дамир Кулубаев назначен на его место;

Нурлан Эшмукамбет уулу назначен акимом Тогуз-Тороуского района Джалал-Абадской области;

Зарылбек Тыныбек уулу назначен акимом Бакай-Атинского района Таласской области;

Залкарбек Каримов назначен акимом Нарынского района. Мэром Токмока назначен Кутпидин Шакиров. До 10 февраля он был акимом Кеминского района Чуйской области. Алтынбек Эргешов освобожден от этой должности, на которой проработал с июня 2025 года.

О кадровых перестановках с 23 по 27 февраля читайте здесь.