Власть

Главы МИД тюркских стран встретятся в Стамбуле для неформальных переговоров

Министры иностранных дел стран Организации тюркских государств (ОТГ) соберутся 7 марта в Стамбуле для неформальной встречи, направленной на укрепление сотрудничества между странами-членами и решение актуальных региональных и глобальных проблем. Об этом сообщает Daily Sabah со ссылкой на турецкие дипломатические источники.

Как отмечается, встречу проведет министр иностранных дел Турции Хакан Фидан. В ней примут участие представители Азербайджана, нынешнего председателя организации, а также Казахстана, Кыргызстана и Узбекистана. Ожидается, что официальные лица рассмотрят последние события в рамках ОТГ и обсудят приоритеты и шаги на предстоящий период.

Также запланированы всесторонние консультации по текущим глобальным и региональным вызовам. На полях встречи Хакан Фидан намерен провести двусторонние переговоры со своими коллегами. Руководителей делегаций также примет президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

Как ожидается, глава МИД Турции в своем выступлении подчеркнет важность расширения сотрудничества между тюркскими государствами на фоне сложной международной обстановки и проблем с обеспечением мира, стабильности и справедливости.

Также он намерен призвать к единой позиции тюркского мира по прекращению текущих конфликтов и атак, затрагивающих различные страны, и выступить за расширение дипломатических усилий.

Кроме того, Хакан Фидан, как ожидается, подчеркнет необходимость предотвращения дальнейшей эскалации напряженности между Пакистаном и Афганистаном путем диалога и мирных решений.

Ожидается также, что глава МИД Турции изложит приоритеты Анкары в отношении запланированного формата «ОТГ+», направленного на расширение сотрудничества с третьими сторонами в рамках организации.
Ссылка: https://24.kg./vlast/364952/
