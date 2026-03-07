10:39
Сюжет: Атака на Иран

Индонезия стала первой страной, которая угрожает выйти из состава «Совета мира»

Индонезия стала первой страной, которая угрожает выйти из состава Совета мира, иницированного президентом США Дональдом Трампом. Власти страны заявили, что Джакарта выйдет из Совета мира, если этот орган не принесет пользы и будет противоречить интересам государства.

Reuters
Фото Reuters. Министр иностранных дел Индонезии Сугионо

Министр иностранных дел Индонезии Сугионо заявил, что переговоры по Газе в рамках объединения, в котором эта страна Юго-Восточной Азии является ключевым участником, предоставляющим войска, приостановлены из-за войны на Ближнем Востоке.

«Все обсуждения приостановлены, поскольку все внимание переключилось на ситуацию в Иране. Мы также проконсультируемся с нашими друзьями и коллегами в Персидском заливе, которые тоже подвергаются нападениям», — заявил он.

Индонезия готовит 1 тысячу военнослужащих для возможного развертывания в секторе Газа к началу апреля в рамках предлагаемых многонациональных миротворческих сил.

Власти Индонезии задумались о возможном выходе из международного Совета мира, который создан для урегулирования ситуации в секторе Газа, после начала военной операции США и Израиля против Ирана. Об этом также заявил председатель Народного консультативного конгресса Ахмад Музани.
