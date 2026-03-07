18:26
В ЖК планируют обсудить новые правила урегулирования споров с инвесторами

Депутат Дастан Бекешев сообщил в своем Telegram-канале о предстоящих парламентских слушаниях в Жогорку Кенеше по вопросам финансов, бюджета и предпринимательства. На заседании планируется рассмотреть несколько законопроектов, в том числе поправки в закон об инвестициях и закон о третейских судах.

По словам парламентария, предлагаемые изменения предусматривают новый порядок урегулирования споров с участием инвесторов. Инициаторы законопроекта предлагают, чтобы в случае возникновения спора инвесторы сначала пытались урегулировать его, например, с государством путем переговоров. Если договоренности достичь не удастся, дело должно рассматриваться в судах Кыргызстана, и только после этого стороны смогут обратиться в международный арбитраж.

При этом предполагается, что возможность обращения в арбитраж должна быть закреплена в письменном соглашении между сторонами.

«Не знаю, как к этому отнесутся иностранные инвесторы», — отметил Дастан Бекешев.

Кроме того, в рамках обсуждаемых изменений предлагается отменить обязательную аккредитацию иностранных инвесторов. Депутат поддержал эту инициативу, подчеркнув, что более правильным решением является перевод такой аккредитации в добровольный формат.
