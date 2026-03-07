18:26
Власть

Дастан Бекешев не поддерживает сокращение количества членов ЦИК

Депутат Дастан Бекешев сообщил о предстоящем рассмотрении ряда законопроектов в Жогорку Кенеш. Об этом он рассказал в своем Telegram-канале, анонсируя ближайшие парламентские заседания.

По словам парламентария, во втором чтении депутаты рассмотрят поправки в Конституционный закон о Счетной палате Кыргызской Республики. Инициатива предполагает сокращение числа аудиторов ведомства с 9 до 3 человек.

Дастан Бекешев заявил, что поддерживает это предложение. По его словам, о необходимости уменьшить число аудиторов он говорил еще несколько лет назад.

«Я поддерживаю эту инициативу. Потому что я с 2017 года говорил, что Счетная палата стала кузницей кадров для политических партий на тот момент, и нужно сократить количество аудиторов. И вот президент сам выдвинул эту инициативу», — отметил депутат.

В то же время парламентарий выступил против другой инициативы, предусматривающей сокращение состава Центральной комиссии по выборам и проведению референдумов Кыргызской Республики с 12 до 8 членов.

По мнению депутата, экономить средства за счет уменьшения числа членов ЦИК неправильно.

«Здесь экономить деньги нельзя», — подчеркнул он.

Депутат добавил, что в ближайшее время парламенту предстоит рассмотреть и внести изменения в ряд законов. О предстоящих поправках он продолжает информировать подписчиков в своем Telegram-канале.
