Власть

Чингиз Айдарбеков может вернуться в Жогорку Кенеш

Бывший министр иностранных дел Чингиз Айдарбеков может вновь стать депутатом Жогорку Кенеша. Его кандидатура рассматривается в качестве возможного преемника Куванычбека Конгантиева, который подал заявление о добровольной сдаче мандата.

Как ожидается, Центральная комиссия по выборам и проведению референдумов рассмотрит заявление Куванычбека Конгантиева на заседании сегодня.

По данным источников, заявление о сложении мандата поступило в ЦИК на фоне критики в социальных сетях. Ранее в интернете распространялись публикации и видеоролики с утверждениями о возможных активах депутата и его окружения. Сам Куванычбек Конгантиев их пока публично не комментировал.

В случае досрочного прекращения полномочий нардепа его место может занять Чингиз Айдарбеков, который ранее занимал должность министра иностранных дел и был депутатом Жогорку Кенеша предыдущего созыва. На парламентских выборах он выдвигался по Ленинскому одномандатному округу, где набрал 6 тысяч 259 голосов.

В публичном пространстве также обсуждаются родственные и духовные связи Куванычбека Конгантиева с бывшим председателем ГКНБ Камчыбеком Ташиевым. По информации, распространенной в соцсетях, депутат приходится окул ата (крестным отцом) сыну экс-главы спецслужб Тай-Мурасу Ташиеву.

Официальных комментариев от Куванычбека Конгантиева по поводу решения о сдаче мандата на момент публикации не поступало.
Ссылка: https://24.kg./vlast/365310/
просмотров: 1304
