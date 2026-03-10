16:50
Дастан Бекешев: На обращения граждан в госорганах отвечают, используя ChatGPT

На обращения граждан в госорганах отвечают, используя искусственный интеллект. Об этом депутат Дастан Бекешев заявил сегодня на заседании комитета по конституционному законодательству, государственному устройству, местному самоуправлению и регламенту Жогорку Кенеша при обсуждении законопроекта «О порядке рассмотрения обращений граждан».

Напомним, что законопроектом парламентарии предлагают сократить срок ответов госорганов на обращения граждан с 14 до 10 дней.

По словам Дастана Бекешева, граждане и депутаты часто пишут разные обращения в госорганы по тем или иным вопросам.

«Сейчас практика такова, что сотрудники госорганов просто используют ChatGPT (искусственный интеллект) и отправляют ответы гражданам. Иногда по ответам видно, что в госоргане даже не читали, какой ответ подготовили. Исполнителей спрашиваешь, что написали. Они говорят, что «нужно было ответ подготовить, поэтому так написали». При этом разговаривают сами на кыргызском языке, ответы также на кыргызском.

Я поддерживаю инициативу коллег о сокращении дней для ответа на обращения с 14 до 10 дней. Этого срока более чем достаточно для подготовки ответа. Не надо бояться нововведений, и к этому сроку госорганы привыкнут», — добавил он.
