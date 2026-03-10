Зампред кабмина потребовал жестко контролировать цены на продукты

Первый заместитель председателя кабинета министров Данияр Амангельдиев провел рабочее совещание по текущей инфляционной ситуации в стране. Об этом сообщили в пресс-службе.

В обсуждении приняли участие руководители профильных министерств и ведомств, а также представители Национального банка Кыргызской Республики.

Фото кабмина

Заместитель председателя Нацбанка Азат Козубеков представил участникам заседания презентацию о проводимой денежно-кредитной политике. В докладе был проведен анализ внутренних и внешних факторов, влияющих на индекс потребительских цен, а также представлены прогнозы инфляционных ожиданий на ближайший период.

По его словам, сохранение ценовой стабильности требует тесной координации фискальной и монетарной политики.

Заслушав доклад и мнения руководителей ведомств, Данияр Амангельдиев отметил, что на фоне высоких темпов экономического роста обеспечение покупательной способности граждан остается одним из приоритетов кабмина.

«Динамичное развитие экономики должно сопровождаться жестким контролем над инфляционными процессами. Мы обязаны минимизировать влияние внешних шоков на внутренний рынок, особенно в части социально значимых товаров», — подчеркнул он.

По итогам совещания профильным государственным органам поручено оперативно разработать меры по обеспечению стабильности цен, уделив особое внимание вопросам продовольственной безопасности и насыщению внутреннего рынка отечественной продукцией.

В завершение Данияр Амангельдиев подчеркнул персональную ответственность руководителей ведомств за своевременную реализацию мер по обеспечению макроэкономической стабильности.