16:51
USD 87.45
EUR 100.88
RUB 1.11
Власть

Комитет одобрил законопроект о сокращении сроков рассмотрения обращений граждан

Комитет по конституционному законодательству, государственному устройству, местному самоуправлению и регламенту Жогорку Кенеша рассмотрел в первом чтении законопроект, которым предлагается сократить сроки рассмотрения обращений граждан.

Инициаторами выступили депутаты ЖК. По словам докладчика Бактыяра Калпаева, в эпоху цифровизации, когда большая часть документооборота переведена в онлайн-режим, встает вопрос о необходимости сокращения сроков рассмотрения обращений граждан с 14 до 10 рабочих дней.

Депутат Чынгыз Ажибаев отметил, что подобный законопроект уже инициирован нардепами седьмого созыва Жогорку Кенеша. «Тогда кабмин дал отрицательное заключение, но парламент принял закон, после чего президент наложил на него вето. Аналогичная ситуация возможна и с этим законопроектом, и поэтому я обращаю на это внимание», — сказал он.

Председатель комитета Курманкул Зулушев подчеркнул, что это нужный законопроект для государства, поскольку речь идет о правах граждан на обращения. И добавил, что всего было два отрицательных заключения.

«Если существует такой запрос, значит, есть необходимость. Необходимо совместно с кабмином провести дополнительный анализ и принять общее решение», — заметил он.

В кабмине отметили, что выступают против законопроекта, добавив, что по нему дано заключение о нецелесообразности.

Замгенпрокурора Залкар Акназаров также заявил, что Генпрокуратура выступила с аналогичным заключением. «У каждого госоргана есть своя специфика. Мы считаем, что 10 дней недостаточно для подготовки полноценного ответа», — добавил он.

Бактыяр Калпаев сказал, что всегда непросто начинать нововведения. «Но мы лишь хотим уменьшить бюрократию и помочь гражданам», — заключил он. 

Члены комитета поддержали и одобрили законопроект в первом чтении.
Ссылка: https://24.kg./vlast/365323/
просмотров: 470
Версия для печати
Материалы по теме
Четверо граждан Кыргызстана отбывают наказание в Италии
Министр труда раскритиковал регионы за игнорирование обращений граждан
Выборы в ЖК. Избирательные участки теперь доступны в «2ГИС»
Новые правила пребывания иностранцев в Кыргызстане не ухудшают положение россиян
Ограничение безвизового режима для иностранцев не касается граждан России
В 2022 году в администрацию президента поступило 19 тысяч 844 обращения граждан
Осужденные за убийство узбекистанцы сбежали из тюрьмы. Их поймали в Кыргызстане
Имя семимиллионному кыргызстанцу выбирал президент страны
Блокпосты и военная техника в Оше и Джалал-Абаде. Пояснение Минобороны
Прибыл очередной чартерный рейс с эвакуированными из Украины кыргызстанцами
Популярные новости
Кабмин разрешил ввоз бензина и&nbsp;дизтоплива из&nbsp;Китая автомобильным транспортом Кабмин разрешил ввоз бензина и дизтоплива из Китая автомобильным транспортом
Дастан Бекешев не&nbsp;поддерживает сокращение количества членов ЦИК Дастан Бекешев не поддерживает сокращение количества членов ЦИК
Индонезия стала первой страной, которая угрожает выйти из&nbsp;состава Совета мира Индонезия стала первой страной, которая угрожает выйти из состава Совета мира
Президент КР&nbsp;прокомментировал ситуацию с&nbsp;вылетом Ажиева из&nbsp;тюрьмы на&nbsp;вертолете Президент КР прокомментировал ситуацию с вылетом Ажиева из тюрьмы на вертолете
Бизнес
Выгода и&nbsp;безлимит для каждого: MEGA представляет новый тариф &laquo;Семейный Плюс&raquo; Выгода и безлимит для каждого: MEGA представляет новый тариф «Семейный Плюс»
Фермеры Кыргызстана! Готовы доказать, кто лучший? Фермеры Кыргызстана! Готовы доказать, кто лучший?
Акция от&nbsp;Royal Central Park: дополнительная скидка 5&nbsp;процентов Акция от Royal Central Park: дополнительная скидка 5 процентов
MEGA поздравила первых абонентов-женщин с&nbsp;Международным женским днем MEGA поздравила первых абонентов-женщин с Международным женским днем
10 марта, вторник
16:40
Новые тарифы в Кыргызстане покроют лишь 45 процентов себестоимости электричества Новые тарифы в Кыргызстане покроют лишь 45 процентов се...
16:27
Из-за дефицита энергии в КР предлагают изменить правила расчета тарифов
16:00
Орозо айт в Кыргызстане отметят 20 марта
16:00
Примирение длилось недолго. Нардепы Карыбек уулу и Медер Алиев снова поругались
15:59
Новый фильм Руслана Акуна «Нелегал. Через Мексику» выйдет в прокат 19 марта