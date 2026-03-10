16:51
Депутат предлагает штрафовать домкомов на 20 тысяч сомов за срыв агитации

Комитет по судебно-правовым вопросам, правопорядку, борьбе с преступностью и противодействию коррупции Жогорку Кенеша сегодня рассматривает поправки в Кодекс КР о правонарушениях.

Инициатор законопроекта, депутат Дастан Бекешев, предлагает дополнить статью 65 кодекса частями 4 и 5. Суть изменений заключается в установлении ответственности за создание препятствий законной агитационной деятельности.

По словам депутата, опыт прошедших три месяца назад выборов показал, что агитационные мероприятия часто подвергаются срыву.

 К сожалению, некоторые лица намеренно срывают собрания, а домкомы или руководители ТСЖ совершают незаконные действия, создавая препятствия для проведения встреч с избирателями.

Дастан Бекешев

На данный момент в законодательстве отсутствует норма, позволяющая привлечь их к ответственности за такие действия.

Законопроект предусматривает разделение ответственности в зависимости от статуса нарушителя:

  • для обычных граждан: штраф в размере 10 тысяч сомов;
  • для специальных субъектов (директора управляющих компаний, председатели ТСЖ, домкомы): штраф в размере 20 тысяч сомов.

Повышенная сумма штрафа для руководителей жилых массивов и управляющих компаний объясняется их особым статусом и более высоким уровнем ответственности за соблюдение порядка и законности на вверенных им участках. 
Ссылка: https://24.kg./vlast/365326/
