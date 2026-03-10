16:51
Власть

Верховный суд направил дело Махабат Тажибек кызы на новое рассмотрение

Верховный суд Кыргызстана направил дело журналистки Махабат Тажибек кызы, супруги расследователя Болота Темирова, на повторное рассмотрение в районный суд.

Как сообщается, судебная коллегия приняла решение вернуть материалы дела в суд первой инстанции для нового рассмотрения. Все ранее принятые решения трех инстанций были отменены. Состав районного суда будет новым.

Махабат Тажибек кызы — руководительница проекта Temirov LIVE. Она была задержана в январе 2024 года вместе с другими сотрудниками медиапроектов Temirov LIVE и «Айт айт десе». Им предъявили обвинения в призывах к массовым беспорядкам.

10 октября 2024 года Ленинский районный суд Бишкека приговорил журналистку к шести годам лишения свободы. Позднее Бишкекский городской суд оставил приговор в силе, а в феврале 2025 года Верховный суд также подтвердил решение нижестоящих инстанций.

После этого защита подала ходатайство о пересмотре дела по вновь открывшимся обстоятельствам. В итоге Верховный суд принял решение направить дело на повторное рассмотрение в районный суд.

Ранее международные правозащитные организации и представители медиасообщества призывали пересмотреть приговор журналистке.
