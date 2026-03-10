16:51
Власть

Депутат ЖК предлагает расширить понятие «наркотики» в законах

Депутат Жогорку Кенеша Медербек Алиев предлагает заменить в ряде законов узкий термин «наркотические средства» на более широкую формулировку: «наркотические средства, психотропные вещества, сильнодействующие средства, их аналоги и прекурсоры».

Соответствующий пакет поправок в Гражданский процессуальный кодекс, Кодекс о детях и Закон «О рекламе» парламентарий представил сегодня на заседании комитета по судебно-правовым вопросам, правопорядку, борьбе с преступностью и противодействию коррупции.

Алиев обосновал необходимость изменений стремительной трансформацией наркорынка.

«Мир изменился. Если 10 лет назад термина «наркотики» в законе было достаточно, то сегодня этого мало. Появилось огромное количество видов психотропных и сильнодействующих веществ. Чтобы регулирование было полноценным, необходимо внедрить расширенное понятие, что соответствует мировой практике», — пояснил депутат.
