Власть

Президент: Госнаграды продавали за $10 тысяч, «народных» получали за две песни

Президент Садыр Жапаров на заседании Жогорку Кенеша прокомментировал законопроект о сокращении количества государственных наград.

Вопрос подняла депутат Камила Талиева, которая заявила, что учителя и врачи хотели бы получать награды лично из рук главы государства.

«Сейчас осталась только награда — «Заслуженный». Раньше была «Народный учитель», ее стоило бы вернуть. В законопроекте также не нужно убирать «Эл акыны». Прошу учесть это», — сказала она.

Садыр Жапаров отметил, что ревизия системы государственных наград началась еще в 2021 году.

«Раньше многое проходило формально: награды продавали за $5–10 тысяч, а некоторые получали звание «Народный артист», исполнив всего две песни. При этом ветераны СССР, заслуженные учителя, врачи и другие государственные служащие оставались без наград», — сказал президент.

Он отметил, что после начала реформы наградили многих людей, которые действительно заслуживали признания. При этом за один раз количество награжденных доходило до 150–300 человек.

Президент сообщил, что ранее в стране существовало 47 видов государственных наград.

«Мы поручили сократить их до 20, чтобы убрать формальность и повысить ценность каждой награды. Этот вариант направлен в Жогорку Кенеш. Если парламент посчитает нужным, может внести небольшие корректировки — увеличить или уменьшить количество наград. Это ваше право. Я полностью поддерживаю законопроект в текущей редакции», — добавил он.
