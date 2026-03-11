16:20
Жапаров: «Кураторов» в судах, которые влияли на принятие решений, больше нет

«Кураторов» в судах, которые влияли на принятие решений, больше нет», — заявил на заседании ЖК президент КР Садыр Жапаров.

Так он ответил на вопросы депутата Гули Кожокуловой, которая отметила, что судебная система нуждается в реформировании. Она отметила, что ни для кого не секрет, что в последние годы суды необоснованно сажали людей, выносили наспех решения под давлением некоторых кураторов от ГКНБ и судьи это подтверждали, и добавила, что от таких кураторов надо избавляться.

Глава государства отметил, что ранее были такие «кураторы» и в администрации президента в ранге начальника отдела, которые возомнили себя судьями, прокурорами и милицией в одном лице.

«Все помнят такие имена, как Манас, Алмамбет и другие. Я все о них узнал. Но сейчас я такого не допущу. Я сейчас говорю сотрудникам, если попадетесь на коррупции, окажетесь за решеткой.

Я нахожусь на постоянной связи с судьями. В чате они пишут мне, что некоторые давят на них, чтобы они приняли то или иное решение. Я сразу выхожу на тех, кто угрожает, и принимаю необходимые меры», — добавил Садыр Жапаров.
