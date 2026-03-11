16:20
Депутаты одобрили законопроект о сокращении числа аудиторов Счетной палаты

Жогорку Кенеш одобрил конституционный законопроект «О Счетной палате КР» во втором и третьем чтениях о сокращении аудиторов Счетной палаты. Решение принято сегодня на заседании.

Инициатор законопроекта – президент КР.

Проект закона разработан в целях совершенствования правового регулирования деятельности Счетной палаты, обеспечения институциональной, функциональной и финансовой независимости Счетной палаты в соответствии с международными стандартами внешнего государственного аудита.

Предлагается также сокращение количества аудиторов Счетной палаты с девяти до трех, тем самым устанавливается норма о том, что Счетная палата состоит из трех аудиторов, назначенного из их состава председателя, аппарата Счетной палаты, ее территориальных подразделений.
