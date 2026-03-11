16:21
USD 87.45
EUR 101.83
RUB 1.12
Власть
Сюжет: Атака на Иран

Атака на Иран. Тегеран озвучил три требования для начала переговоров с США

Иран выдвигает ряд условий для возобновления переговоров с Белым домом. Об этом сообщает ливанский телеканал Al Al Mayadeen.

Отмечается, что Тегеран готов вести переговоры для прекращения конфликта при условии получения гарантий ненападения в будущем, компенсации, а также согласия с тем, что ИРИ обеспечит полный ядерный топливный цикл на своих объектах.

«Иран отвергает все посреднические инициативы по поводу прекращения огня, поскольку у него есть условия и он хочет реальных гарантий», — информирует телеканал.

При этом власти Ирана просят страны Персидского залива указать местоположение убежищ военнослужащих США и Израиля. С таким заявлением выступил представитель Вооруженных сил Ирана Абольфазль Шекарчи.

«Я прошу мусульманский народ региона и страны региона показать нам места укрытия американо-сионистских сил, чтобы не пострадал сам народ этой страны, и мы могли бы с большей точностью поразить тех, кто использует людей стран региона в качестве живого щита», — приводит его слова агентство DefaPress.

С 28 февраля США и Израиль продолжают военную операцию против Ирана. Под удары попали крупнейшие иранские города, в том числе столица. Корпус стражей исламской революции заявил о масштабной ответной операции, атаковав объекты в Израиле. Ударам также подверглись объекты США в Бахрейне, Иордании, Катаре, Кувейте, ОАЭ и Саудовской Аравии. В результате ударов по Ирану убит верховный лидер аятолла Али Хаменеи и несколько других высокопоставленных чиновников. Эскалация на Ближнем Востоке продолжается.
Ссылка: https://24.kg./vlast/365499/
просмотров: 1428
Версия для печати
Материалы по теме
Рост цен. Экстренное обсуждение ситуации на рынке энергоносителей созывает IEA
Война с Ираном наносит серьезный удар по мировой экономике — Associated Press
Атака на Иран. Генконсульство России в городе Исфахане повреждено из-за ударов
Атака на Иран. В Дубае зафиксировано резкое падение цен на элитную недвижимость
Атака на Иран. Реджеп Тайип Эрдоган призвал к переговорному процессу
Атака на Иран. Сигнал SOS от футболисток и баллистическая ракета по Турции
Кислотные облака из Ирана. Дойдут ли они до Центральной Азии?
Атака на Иран. Цена нефти Brent опустилась ниже $90 за баррель
Дональд Трамп позвонил Владимиру Путину: что обсуждали
Угроза мирового энергокризиса. США сняли часть санкций с некоторых стран
Популярные новости
Кабмин утвердил платный проезд через тоннели на&nbsp;двух трассах Кыргызстана. Прайс Кабмин утвердил платный проезд через тоннели на двух трассах Кыргызстана. Прайс
Дастан Бекешев не&nbsp;поддерживает сокращение количества членов ЦИК Дастан Бекешев не поддерживает сокращение количества членов ЦИК
Индонезия стала первой страной, которая угрожает выйти из&nbsp;состава Совета мира Индонезия стала первой страной, которая угрожает выйти из состава Совета мира
Президент выступил против дополнительных требований к&nbsp;накопителям энергии в&nbsp;ВИЭ Президент выступил против дополнительных требований к накопителям энергии в ВИЭ
Бизнес
Мультивалютная карта от&nbsp;&laquo;Оптима Банка&raquo; снова в&nbsp;деле Мультивалютная карта от «Оптима Банка» снова в деле
Выгода и&nbsp;безлимит для каждого: MEGA представляет новый тариф &laquo;Семейный Плюс&raquo; Выгода и безлимит для каждого: MEGA представляет новый тариф «Семейный Плюс»
Фермеры Кыргызстана! Готовы доказать, кто лучший? Фермеры Кыргызстана! Готовы доказать, кто лучший?
Акция от&nbsp;Royal Central Park: дополнительная скидка 5&nbsp;процентов Акция от Royal Central Park: дополнительная скидка 5 процентов
11 марта, среда
16:06
В Бишкеке сообщили о задержании журналистки Алтынай Арстанбековой В Бишкеке сообщили о задержании журналистки Алтынай Арс...
15:56
Депутат предлагает снизить скорость электросамокатов до 15-20 километров в час
15:29
Видеокамеры на трассе Бишкек — Ош заработают в апреле
15:23
В Кыргызстане зафиксировано землетрясение силой 3,5 балла
15:23
Мост, дороги и тоннель: как продвигается строительство Камбаратинской ГЭС-1