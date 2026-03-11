Атака на Иран. Тегеран озвучил три требования для начала переговоров с США

Иран выдвигает ряд условий для возобновления переговоров с Белым домом. Об этом сообщает ливанский телеканал Al Al Mayadeen.

Отмечается, что Тегеран готов вести переговоры для прекращения конфликта при условии получения гарантий ненападения в будущем, компенсации, а также согласия с тем, что ИРИ обеспечит полный ядерный топливный цикл на своих объектах.

«Иран отвергает все посреднические инициативы по поводу прекращения огня, поскольку у него есть условия и он хочет реальных гарантий», — информирует телеканал.

При этом власти Ирана просят страны Персидского залива указать местоположение убежищ военнослужащих США и Израиля. С таким заявлением выступил представитель Вооруженных сил Ирана Абольфазль Шекарчи.

«Я прошу мусульманский народ региона и страны региона показать нам места укрытия американо-сионистских сил, чтобы не пострадал сам народ этой страны, и мы могли бы с большей точностью поразить тех, кто использует людей стран региона в качестве живого щита», — приводит его слова агентство DefaPress.

С 28 февраля США и Израиль продолжают военную операцию против Ирана. Под удары попали крупнейшие иранские города, в том числе столица. Корпус стражей исламской революции заявил о масштабной ответной операции, атаковав объекты в Израиле. Ударам также подверглись объекты США в Бахрейне, Иордании, Катаре, Кувейте, ОАЭ и Саудовской Аравии. В результате ударов по Ирану убит верховный лидер аятолла Али Хаменеи и несколько других высокопоставленных чиновников. Эскалация на Ближнем Востоке продолжается.