О чем в Жогорку Кенеше говорил Садыр Жапаров. Коротко

Сегодня президент Кыргызстана Садыр Жапаров выступил в Жогорку Кенеше и ответил на вопросы некоторых депутатов парламента.

Редакция 24.kg коротко пересказывает, о чем же говорил глава государства.

Борьба с коррупцией и реформа судов

Садыр Жапаров заявил о продолжении жесткой антикоррупционной политики, подчеркнув, что не пощадит даже близких родственников.

Никому не будет пощады. Даже если это будет родной брат, то не пощажу. Однако мои братья и дети не работают на госслужбе, поэтому моя душа спокойна. Садыр Жапаров

Президент привел пример, что 9 из 10 кандидатов на пост главы МЧС оказались связаны с коррупцией, что затруднило поиск чистого кадра.

Относительно судебной системы президент сообщил, что практика «кураторов», влиявших на решения судей, полностью ликвидирована. Глава государства лично мониторит ситуацию и находится на прямой связи с судьями для предотвращения давления на них.

Об изъятых активах и возможном их возврате

Власти готовят к публикации полный список имущества (здания, участки, предприятия), возвращенного государству, — данные обнародуют после завершения ревизии.

Я сказал Генеральной прокуратуре, МВД и ГКНБ принимать заявления и тщательно их проверять. Если кто-то из сотрудников незаконно присвоил имущество или деньги предпринимателей, все должны вернуть владельцам. Садыр Жапаров

Приоритет местным производителям

Президент поручил кабмину отдавать приоритет местным производителям при госзакупках, приведя в пример отечественный завод шприцев, чья продукция пока слабо представлена на внутреннем рынке.

Борьба с регионализмом и ротация студентов

Президент подчеркнул, что искоренение деления страны на север и юг является вопросом национальной безопасности. В качестве новой меры с сентября 2027 года вводится обязательная ротация студентов: абитуриенты из южных регионов будут направляться на обучение в северные вузы на бюджетные места (ежегодно выделяется 10 тысяч грантовых мест), и наоборот.

Глава государства также призвал депутатов не допускать раскола в парламенте, отметив, что любые попытки регионального деления будут пресекаться.

Вернуть ценность государственным наградам

Садыр Жапаров высказал свое мнение и о реформе системы государственных наград: их количество предлагается сократить с 47 до 20 видов, чтобы вернуть им ценность и исключить случаи их покупки за $5–10 тысяч.

Некоторые получали звание «Народный артист», исполнив всего две песни. Садыр Жапаров

Социальные гарантии

Глава государства выразил намерение со временем добиться выплаты пособий всем детям до 16 лет вне зависимости от достатка семьи.

Отдельно отмечена поддержка выпускников президентской школы «Акылман» — им гарантировано трудоустройство на госслужбе сразу после вуза.

Гражданские акции

Касательно митингов президент пояснил: власти не против акций (основная площадка — сквер имени Горького), однако их лозунги не должны противоречить национальным традициям, так как идеи некоторых участников поддерживаются лишь 1 процентом граждан.

Цифровизация парламента

Президент призвал Жогорку Кенеш полностью перейти на электронный документооборот («электронный парламент»), отказавшись от бумаги. По его данным, с 2020 года парламент использовал 65 тонн бумаги, что приводит к огромным расходам.