Власть

В Кыргызстане мопеды станут транспортом: нужны регистрация и права категории А1

В Кыргызстане предлагается приравнять мопеды к механическим транспортным средствам и ввести их регистрацию. Для управления мопедом (скутером) необходимо получить водительское удостоверение категории А1, а также зарегистрировать транспортное средство. Законопроект с такими требованиями сегодня принят Жогорку Кенешем во втором чтении.

Законопроект называется «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Кыргызской Республики по вопросам обеспечения безопасности дорожного движения». В документе предусмотрен ряд серьезных мер, однако сегодня депутаты в основном обсуждали именно вопросы, связанные с мопедами.

В настоящее время скутеры, которые используются на дорогах, не проходят регистрацию, поскольку их технические характеристики — объем двигателя и мощность — не подпадают под действующие требования. Поэтому граждане могут свободно покупать и использовать такие транспортные средства без регистрации.

Необходимость изменений по мопедам объясняется тем, что в последние годы их количество в Кыргызстане заметно увеличилось, а вместе с этим выросло и число дорожно-транспортных происшествий с их участием.

Как сообщил начальник Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения Азенбек Козукеев, в прошлом году было зарегистрировано 1 тысяча 15 ДТП с участием скутеров. В результате аварий погибли 39 человек.

По его словам, число таких происшествий растет из года в год. Только за два месяца текущего года уже произошло 25 ДТП с участием скутеров, в которых погибли два человека.

Депутат Дастан Бекешев предложил предусмотреть переходный период для легализации мопедов, поскольку ранее они не подлежали регистрации. Однако его предложение поддержки не получило.

Например, если у меня украли мопед и кто-то другой его зарегистрирует? Если у человека нет документов, как он сможет поставить транспорт на учет? Кроме того, многие работают в сфере доставки, и они могут остаться без работы. Поэтому нужен срок и механизм легализации. 

Дастан Бекешев.

Депутат Жумабек Салымбеков поддержал коллегу. По его словам, в сфере курьерской доставки в стране работают более 10 тысяч человек. Среди них много студентов, которые подрабатывают, а также трудовые мигранты, вернувшиеся в Кыргызстан. Кроме того, в этой сфере заняты и представители других национальностей. По мнению депутата, для легализации мопедов необходимо предоставить время.

Депутат Гуля Кожокулова отметила, что проблема электросамокатов и скутеров в основном касается Бишкека. По ее словам, МВД сосредоточено на контроле автодорог, тогда как на пешеходных зонах, где часто ездят скутеры и электросамокаты, контроль практически отсутствует. Она подчеркнула необходимость усилить надзор именно в этих местах.

В свою очередь Октябрь Урманбетов сообщил, что в Бишкеке уже создан специальный полк, численность которого увеличена до тысячи сотрудников. Совместно со службой дорожного контроля проводится работа и на пешеходных зонах, и в дальнейшем этот контроль будет усилен.

Как стало известно в ходе обсуждения, подкатегорию «А» для управления мопедами получить проще: после обучения на категорию «А» достаточно предоставить медицинскую справку и сдать практический экзамен — после этого выдается категория А1.

Точных данных о количестве мопедов в Кыргызстане нет, так как они не подлежат регистрации. При этом, по данным Главного таможенного управления КНР, только в 2024 году из Китая в Кыргызстан было ввезено более 215 тысяч электрических самокатов и мотоциклов.
