Депутата Шаирбека Ташиева вызвали на допрос в МВД

Депутата Жогорку Кенеша Шаирбека Ташиева вызвали на допрос в Министерство внутренних дел. Об этом 24.kg сообщили источники.
По их данным, парламентарий находится в главном следственном управлении МВД.
Пока не уточняется, по какому уголовному делу он проходит и в каком статусе — свидетеля или подозреваемого.
Отметим, Шаирбек Ташиев является младшим братом бывшего председателя Государственного комитета национальной безопасности Камчыбека Ташиева.
Официальных комментариев от МВД или самого Шаирбека Ташиева на момент публикации не поступало.