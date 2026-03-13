Депутата Шаирбека Ташиева вызвали на допрос в МВД

Депутата Жогорку Кенеша Шаирбека Ташиева вызвали на допрос в Министерство внутренних дел. Об этом 24.kg сообщили источники.

По их данным, парламентарий находится в главном следственном управлении МВД.

Пока не уточняется, по какому уголовному делу он проходит и в каком статусе — свидетеля или подозреваемого.

Отметим, Шаирбек Ташиев является младшим братом бывшего председателя Государственного комитета национальной безопасности Камчыбека Ташиева.

Официальных комментариев от МВД или самого Шаирбека Ташиева на момент публикации не поступало.