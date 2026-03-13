18:21
USD 87.45
EUR 100.09
RUB 1.10
Власть

Торага ЖК: В Кыргызстане необходимо увеличить число кризисных центров

Торага Жогорку Кенеша Марлен Маматалиев провел совещание с участием депутатов, представителей государственных органов и кризисных центров. Стороны обсудили проблемы работы кризисных центров и возможные пути их решения, сообщает пресс-служба парламента.

Как отметил спикер парламента, в последние годы по инициативе президента государство уделяет особое внимание решению социальных проблем, предотвращению гендерного насилия, укреплению института семьи и защите прав женщин и детей.

По словам Марлена Маматалиева, только за первые десять месяцев прошлого года в Кыргызстане зарегистрировано 18 тысяч 254 факта семейно-бытового насилия, тогда как по всей стране действует всего 17 кризисных центров.

«Необходимо увеличить их количество и охватить все регионы», — подчеркнул торага.

Представители кризисных центров сообщили, что одной из главных проблем остается финансирование. По их данным, в 2025 году на поддержку кризисных центров было выделено 28 миллионов сомов, однако в 2026-м сумма сокращена до 15 миллионов сомов.

В Министерстве труда, социального обеспечения и миграции объяснили сокращение тем, что часть средств в прошлом году не была освоена. Однако представители кризисных центров заявили, что проекты долго рассматриваются, из-за чего возникают задержки с получением финансирования.

По итогам совещания Марлен Маматалиев поручил профильным государственным органам проработать все поднятые вопросы и принять необходимые меры.

ЖК
Фото ЖК

«Если потребуется, мы внесем изменения в законодательство. Наша цель — не просто констатировать проблему, а найти пути ее решения. Нужен комплексный подход и оперативные меры», — заявил он.

Также подчеркнуто, что Жогорку Кенеш намерен усилить контроль за исполнением законодательства в сфере защиты от семейно-бытового и гендерного насилия.
Ссылка: https://24.kg./vlast/365919/
просмотров: 154
Версия для печати
Материалы по теме
Депутата Шаирбека Ташиева вызвали на допрос в МВД
Митинги будут проводить в спецзонах. В КР предложили ужесточить закон
Новый кампус КРСУ: Кыргызстан выделит землю и обеспечит инфраструктуру
Число дел о семейном насилии в Кыргызстане выросло на 24 процента в 2025 году
В Жогорку Кенеше назначен новый руководитель пресс-службы
Жайнак Усен уулу назначен советником спикера ЖК по вопросам цифровизации
В Кызыл-Кие женщина обвинила экс-супруга — певца — в многолетнем насилии
Чингиз Айдарбеков может вернуться в Жогорку Кенеш
Депутат Жогорку Кенеша Куванычбек Конгантиев сдает мандат
Полномочия комитетов Жогорку Кенеша решили перераспределить заново
Популярные новости
Кабмин утвердил платный проезд через тоннели на&nbsp;двух трассах Кыргызстана. Прайс Кабмин утвердил платный проезд через тоннели на двух трассах Кыргызстана. Прайс
Президент Кыргызстана: ГИК не&nbsp;может выдавать жилье по&nbsp;себестоимости Президент Кыргызстана: ГИК не может выдавать жилье по себестоимости
Президент выступил против дополнительных требований к&nbsp;накопителям энергии в&nbsp;ВИЭ Президент выступил против дополнительных требований к накопителям энергии в ВИЭ
Президент: Список имущества, переданного государству, опубликуют после ревизии Президент: Список имущества, переданного государству, опубликуют после ревизии
Бизнес
Почему инвесторам из&nbsp;КР стоит обратить внимание на&nbsp;внутренний рынок недвижимости Почему инвесторам из КР стоит обратить внимание на внутренний рынок недвижимости
&laquo;Жеңил&raquo;: автокредит под 4&nbsp;процента для работников гос- и&nbsp;бюджетного сектора «Жеңил»: автокредит под 4 процента для работников гос- и бюджетного сектора
Развитие 5G&nbsp;в&nbsp;Центральной Азии и&nbsp;новые возможности цифрового мира Развитие 5G в Центральной Азии и новые возможности цифрового мира
Мультивалютная карта от&nbsp;&laquo;Оптима Банка&raquo; снова в&nbsp;деле Мультивалютная карта от «Оптима Банка» снова в деле
13 марта, пятница
18:10
Коттеджи у Орто-Алышского водозабора: чем это грозит водоснабжению столицы Коттеджи у Орто-Алышского водозабора: чем это грозит во...
18:02
Жители просят отремонтировать улицу Маликова в селе Кок-Жар
17:59
Зулушев сдал мандат депутата ЖК. Его место может занять Болотбек Дыйканбаев
17:57
Торага ЖК: В Кыргызстане необходимо увеличить число кризисных центров
17:45
В Ошской области по делу земельной мафии задержан бывший специалист айыл окмоту