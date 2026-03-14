Власть

Полномочия депутата Жогорку Кенеша Шаирбека Ташиева досрочно прекращены

ЦИК лишила Шаирбека Ташиева депутатского мандата. Решение принято сегодня на заседании ЦИК.

Удостоверение депутата Жогорку Кенеша КР Шаирбека Ташиева признано недействительным.

Напомним, сегодня Шаирбек Ташиев написал заявление о добровольной сдаче депутатского мандата.

Депутата Жогорку Кенеша Шаирбека Ташиева накануне вызвали на допрос в Министерство внутренних дел. После беседы его отпустили.

В МВД пока не комментируют мероприятия с депутатом, также не уточняется, по какому уголовному делу он проходит и в каком статусе — свидетеля или подозреваемого.

Шаирбек Ташиев является родным братом бывшего главы ГКНБ КР Камчыбека Ташиева.
Президент Кыргызстана: ГИК не может выдавать жилье по себестоимости
Статуса высокогорных могут лишиться 34 села. Кабмин предложил переходный период
Президент: Список имущества, переданного государству, опубликуют после ревизии
Президент: Госнаграды продавали за $10 тысяч, «народных» получали за две песни
Почему инвесторам из КР стоит обратить внимание на внутренний рынок недвижимости
«Жеңил»: автокредит под 4 процента для работников гос- и бюджетного сектора
Развитие 5G в Центральной Азии и новые возможности цифрового мира
Мультивалютная карта от «Оптима Банка» снова в деле
