Формула-1 на воде может пройти на Иссык-Куле. Жапаров встретился с главой UIM

Президент Кыргызстана Садыр Жапаров 14 марта принял президента Международного союза водно-моторного спорта (UIM) Раффаэле Чиулли. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

На встрече стороны обсудили развитие сотрудничества в сфере водно-моторного спорта и возможность проведения соревнований под эгидой UIM в Кыргызстане.

Садыр Жапаров подчеркнул, что готовность международного союза провести мировое первенство в стране является значимым событием. По его словам, Кыргызстан в последние годы активно развивает международное сотрудничество в сфере спорта, туризма и проведения крупных международных мероприятий.

Президент также отметил, что в Иссык-Кульской области работают два международных аэропорта — в Караколе и Тамчи, которые принимают туристов. Кроме того, на побережье озера строятся пятизвездочные и семизвездочный отели.

В свою очередь Раффаэле Чиулли рассказал, что Кубок мира представляет собой мировой фестиваль водно-моторного спорта, в программу которого входит чемпионат мира по «королевским гонкам» на катерах в самом престижном классе F1H2O, а также показательные выступления по аквабайку, мотосерфингу и гидрофлайборду.

Он отметил, что ранее такие соревнования проходили в Китае, ОАЭ, Катаре, Индонезии, Саудовской Аравии, Вьетнаме и других странах. Трансляции гонок ведутся более чем в 86 странах мира, а аудитория превышает 900 миллионов зрителей.

По итогам встречи стороны выразили уверенность, что проведение Кубка мира Формулы-1 на воде UIM F1H2O, который может впервые пройти в Центральной Азии, позволит продемонстрировать туристический потенциал Иссык-Куля и станет инструментом продвижения национального бренда Кыргызстана на международной арене.