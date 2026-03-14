Власть

Формула-1 на воде может пройти на Иссык-Куле. Жапаров встретился с главой UIM

Президент Кыргызстана Садыр Жапаров 14 марта принял президента Международного союза водно-моторного спорта (UIM) Раффаэле Чиулли. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

На встрече стороны обсудили развитие сотрудничества в сфере водно-моторного спорта и возможность проведения соревнований под эгидой UIM в Кыргызстане.

Садыр Жапаров подчеркнул, что готовность международного союза провести мировое первенство в стране является значимым событием. По его словам, Кыргызстан в последние годы активно развивает международное сотрудничество в сфере спорта, туризма и проведения крупных международных мероприятий.

Президент также отметил, что в Иссык-Кульской области работают два международных аэропорта — в Караколе и Тамчи, которые принимают туристов. Кроме того, на побережье озера строятся пятизвездочные и семизвездочный отели.

В свою очередь Раффаэле Чиулли рассказал, что Кубок мира представляет собой мировой фестиваль водно-моторного спорта, в программу которого входит чемпионат мира по «королевским гонкам» на катерах в самом престижном классе F1H2O, а также показательные выступления по аквабайку, мотосерфингу и гидрофлайборду.

Он отметил, что ранее такие соревнования проходили в Китае, ОАЭ, Катаре, Индонезии, Саудовской Аравии, Вьетнаме и других странах. Трансляции гонок ведутся более чем в 86 странах мира, а аудитория превышает 900 миллионов зрителей.

По итогам встречи стороны выразили уверенность, что проведение Кубка мира Формулы-1 на воде UIM F1H2O, который может впервые пройти в Центральной Азии, позволит продемонстрировать туристический потенциал Иссык-Куля и станет инструментом продвижения национального бренда Кыргызстана на международной арене.
Материалы по теме
Жапаров: «Кураторов» в судах, которые влияли на принятие решений, больше нет
Президент КР поручил кабмину отдавать приоритет товарам местного производства
Садыр Жапаров: Тех чиновников, которые обманывают меня, я вычисляю за 1-2 дня
Садыр Жапаров: Имидж депутатов портят не министры или я, а сами нардепы
Садыр Жапаров: Выпускники школы «Акылман» не останутся без работы ни дня
Президент КР намерен добиться того, чтобы пособие выдавали всем детям до 16 лет
Глава КР: Власти не против митингов, но они не должны противоречить традициям
Президент Кыргызстана призвал депутатов работать с правительством в согласии
Президент: Список имущества, переданного государству, опубликуют после ревизии
Садыр Жапаров: В борьбе с коррупцией не пощажу даже близких родственников
Популярные новости
Президент Кыргызстана: ГИК не&nbsp;может выдавать жилье по&nbsp;себестоимости Президент Кыргызстана: ГИК не может выдавать жилье по себестоимости
Статуса высокогорных могут лишиться 34&nbsp;села. Кабмин предложил переходный период Статуса высокогорных могут лишиться 34 села. Кабмин предложил переходный период
Президент: Список имущества, переданного государству, опубликуют после ревизии Президент: Список имущества, переданного государству, опубликуют после ревизии
Президент: Госнаграды продавали за&nbsp;$10&nbsp;тысяч, &laquo;народных&raquo; получали за&nbsp;две песни Президент: Госнаграды продавали за $10 тысяч, «народных» получали за две песни
Бизнес
Почему инвесторам из&nbsp;КР стоит обратить внимание на&nbsp;внутренний рынок недвижимости Почему инвесторам из КР стоит обратить внимание на внутренний рынок недвижимости
&laquo;Жеңил&raquo;: автокредит под 4&nbsp;процента для работников гос- и&nbsp;бюджетного сектора «Жеңил»: автокредит под 4 процента для работников гос- и бюджетного сектора
Развитие 5G&nbsp;в&nbsp;Центральной Азии и&nbsp;новые возможности цифрового мира Развитие 5G в Центральной Азии и новые возможности цифрового мира
Мультивалютная карта от&nbsp;&laquo;Оптима Банка&raquo; снова в&nbsp;деле Мультивалютная карта от «Оптима Банка» снова в деле
